Klasyfikacja lepkości. Co to jest lepkość oleju i jakie ma znaczenie dla silnika?

Olej silnikowy należy do cieczy, których właściwości ciężko jest zmierzyć organoleptycznie. Nie mamy możliwości sprawdzenia, bez pomiarów laboratoryjnych, z jakiej bazy się składa oraz jakie dodatki wchodzą w jego skład. Często natomiast zwracamy uwagę na to, że na oko jeden olej jest rzadszy, a inny gęstszy. Krótko mówiąc – oceniamy jego lepkość. Specjaliści marki ENEOS wyjaśniają co to jest ta lepkość i jakie ma znaczenie dla silnika? Poznajmy też jej klasyfikację.

Lepkość oleju jako wielkość fizyczna

Parametr ten jest wręcz „namacalny” i ma istotne znaczenie dla każdego silnika spalinowego. Lepkość to wielkość, która określa zdolność przepływu cieczy przy określonej temperaturze. Im niższa temperatura, tym olej wolniej przepływa. I odwrotnie. Gdy temperatura wzrasta lepkość oleju spada, przez co szybciej dociera w smarowane miejsca. Podążając tym tropem powinno być tak, że stawiamy na oleje, które przy niskich temperaturach będą miały jak najniższą lepkość (będą docierały do smarowanych miejsc szybko i wnikliwie). Niestety nie jest to takie proste. Ta sama lepkość, która zmniejszając się, daje nam szybszy przepływ i większą dostępność do elementów smarowanych, w samym procesie zabezpieczenia powierzchni trących otrzymuje przeciwne, jak dotąd, zadanie. Od filmu olejowego, który tworzy ciecz smarująca, wymaga się jak najwyższej lepkości, a co za tym idzie dobrej przyczepności do elementów smarowanych, czyli ich zabezpieczenia.

Tak więc, produkt idealny to taki, który pracuje na obu tych granicach, utrzymując jednocześnie swoje parametry.

Klasyfikacja lepkości olejów silnikowych

W celu uporządkowania rynku olejów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, międzynarodowa organizacja, jaką jest Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji(SAE), stworzyła klasyfikację oleju z uwagi na jego lepkość. Bazując na tym parametrze, olej silnikowy podzielono na 14 klas. Sześć pierwszych, oznaczonych cyfrą przed literą W, określa maksymalną lepkość, jaką olej może osiągnąć w temperaturze ujemnej.

Są to następujące klasy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W.

Niższa cyfra oznacza, że olej może pracować w niższych temperaturach. Jest to szczególnie ważny parametr w momencie rozruchu silnika w okresie zimowym. Kolejne klasy to klasy letnie. Według powyższej klasyfikacji występują one po literze W, i przedstawiają informację o lepkości oleju w temperaturze 100 i 150 stopni Celsjusza. Wśród nich wyróżniamy osiem klas: W8, W12, W16, W20, W30, W40, W50, W60.

Jaki olej będzie najlepszy w naszej szerokości geograficznej?

Zapewne będą to produkty sklasyfikowane pomiędzy 5W30(40) a 10W40. Co ciekawe, powstanie niektórych klas jest wręcz niemożliwe bez wielu kosztownych patentów technologicznych, toteż nie każdego producenta stać na to, by zaprezentować pełną gamę środków smarnych podzielonych według klasyfikacji SAE.

