Nowy Opel Corsa po raz pierwszy z napędem hybrydowym 48V

Nowy Opel Corsa z układem hybrydowym 48V - idealny wybór do jazdy po mieście i przedmieściach

Wydajna, przyjemna w prowadzeniu i przyjazna dla użytkownika 48-woltowa technologia hybrydowa 48V ma wg producenta idealnie nadawać się do nowego Opla Corsy. W porównaniu z niezelektryfikowaną Corsą 1.2 o podobnych parametrach, wyposażoną w ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów (zużycie paliwa według cyklu WLTP: 5,5-5,4 l/100 km; 125-122 g/km CO2, oba w cyklu mieszanym), nowa Corsa Hybrid o mocy 74 kW/100 KM z technologią 48V (zużycie paliwa w cyklu WLTP: 4,7-4,6 l/100 km; 106-102 g/km CO2, oba w cyklu mieszanym), może zaoszczędzić prawie 1,0 l/100 km paliwa (około 15 procent), a także zmniejszyć emisję CO2.

Silnik benzynowy i elektryczny działają razem lub oddzielnie

Silnik elektryczny umożliwia również jazdę Oplem Corsą w trybie w 100% elektrycznym na odcinku do jednego kilometra przy niskim zapotrzebowaniu na moment obrotowy (np. podczas manewrowania lub przy prędkości poniżej 30 km/h w ruchu miejskim) i wspomaga pracę silnika benzynowego podczas przyspieszania, np. podczas ruszania z miejsca. W fazach zwalniania silnik benzynowy wyłącza się, a silnik elektryczny pełni rolę generatora prądu – umożliwia doładowanie akumulatora 48V, wchodzącego w skład układu hybrydowego. Akumulator przechowuje również energię odzyskaną przez system hamowania rekuperacyjnego.

Nowy Opel Corsa z technologią hybrydową 48V to idealny samochód dla osób, które poruszają się głównie po mieście i korzystają z auta do dojazdów do pracy. Najnowocześniejsza technologia jest przystępna i łatwa w obsłudze; spodoba się również klientom, którzy po raz pierwszy chcą doświadczyć radości z jazdy elektrycznej, bez konieczności ładowania w stacji ładującej. Kompaktowa technologia hybrydowa 48V obejmuje: