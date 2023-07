Nowy Fiat Seicento. Tak prezentuje się kolejne auto produkowane w Polsce

W porównaniu z nową 500, jego starszy brat posiada przód o bardziej zaostrzonych liniach, odświeżony chromowany napis 600 zarówno z przodu, jak i po bokach oraz nowe oświetlenie LED. Uwagę zwracają większe koła (do 18" i średnicy 690 mm), czarne matowe listwy progowe i nadkola, a charakterystyczny włoski styl podkreśla także włoska flaga umieszczona na tylnym zderzaku. Linie nadwozia podkreślają eleganckie dodatki, do których należą błyszczące czarne elementy, chromowane detale i błyszczące akcenty na tylnych światłach. Auto będzie oferowane m.in. w wersjach (RED) i La Prima.

Klienci mogą wybrać do 8 różnych kolorów zarówno jeśli chodzi o oświetlenie ambientowe, jak i podświetlenie przycisków na radiu, z domyślną kombinacją chromatyczną ton-sur-ton i łącznie 64 różnymi kombinacjami do wyboru. Wyposażenie zawiera m.in. welurowe dywaniki podłogowe, kanapa tylna 40/60, USB typu A i typu C + typu C w 2. rzędzie, bezprzewodowa ładowarka do smartfona i bezkluczykowy zamek z czujnikiem zbliżeniowym