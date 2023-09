Nowe auta. Czy wiesz jakiej marki było najczęściej rejestrowane auto w Polsce?

Sierpień był dla marki szczególnie udany. Co czwarty nowy samochód wyjeżdżający po raz pierwszy na polskie drogi to była Toyota, a wynik 8733 zarejestrowanych aut był o 42% wyższy niż w sierpniu 2022 r. Co więcej, Toyota uzyskała wynik lepszy niż trzy kolejne marki razem wzięte. Jej samochody są najchętniej wybierane zarówno przez firmy (6237 egzemplarzy, 23,9% udziału) jak i przez klientów indywidualnych (2496 egzemplarzy, 24,8% udziału).