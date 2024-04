Nowe Audi S3. Większa moc, nowy wygląd i inne nowości

Silnik o mocy 333 KM i maksymalnym momencie obrotowym 420 Nm pozwala uzyskać jeszcze lepsze osiągi. To tylko jedna z nowości jaką przygotowano w nowym Audi S3.

Nowe Adui S3. Silnik 2.0 TFSI o mocy 333 KM

Z jednostką o mocy 245 kW (333 KM) i 420 Nm maksymalnego momentu obrotowego nowe S3 jest mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W ramach modernizacji silnik 2.0 TFSI otrzymał dodatkowe 23 KM oraz 20 Nm. S3 rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy. Maksymalny moment obrotowy jest dostępny w szerokim zakresie od 2100 do 5500 obr./min. Prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h.

Nowe Adui S3. Napęd quattro z rozdzielaczem momentu obrotowego

Nowe S3 idzie w ślady RS 3 i również ma rozdzielacz momentu obrotowego, który zwiększa zarówno zwinność, jak i stabilność prowadzenia. Technologia ta umożliwia w pełni zmienny rozkład momentu obrotowego pomiędzy tylnymi kołami. Korzystając z elektronicznie sterowanego sprzęgła wielotarczowego umieszczonego na każdej półosi napędowej, rozdzielacz momentu obrotowego optymalnie rozdziela moment obrotowy pomiędzy tylnymi kołami po wewnętrznej i zewnętrznej stronie łuku – w zależności od sytuacji na drodze oraz wybranego trybu Audi drive Select.

Nowe Adui S3. Tryb dynamic plus

Audi drive select oferuje sześć różnych trybów jazdy. Oprócz znanych profili (auto, comfort, dynamic, individual i efficiency) w ramach aktualizacji S3 otrzymało nowy program dynamic plus, który – jak sama nazwa wskazuje – zapewnia szczególnie wysoką dynamikę jazdy. W tym celu rozdzielacz momentu obrotowego przekazuje jak najwięcej momentu obrotowego na tylną oś, na koło znajdujące się po zewnętrznej stronie zakrętu, co wywołuje tendencję do nadsterowności. Elektroniczna kontrola stabilizacji tory jazdy (ESC) automatycznie przechodzi wtedy w sportowy tryb pracy.

Standardem nowego Audi S3 jest sportowe zawieszenie S, o 15 mm obniżone względem podwozia A3. To samo dotyczy opcjonalnego zawieszenia sportowego S z adaptacyjnymi amortyzatorami, które zostało specjalnie dostosowane do rozdzielacza momentu obrotowego i odpowiednich trybów Audi drive select. S3 otrzymało również nową generację elektronicznej kontroli stabilizacji. Równocześnie udoskonalono działanie selektywnej kontroli momentu obrotowego, która lekko hamuje koła po wewnętrznej stronie zakrętu, oraz charakterystykę w zakresie utrzymania przyczepności i wytracania prędkości. Podsumowując, specyficzne dla S3 dostrojenie systemów kontroli podwozia skutkuje dynamicznymi właściwościami jezdnymi. Lepsze prowadzenie idzie tu w parze ze zwiększoną stabilnością w obszarze granicznym.

Audi S3. Dwa nowe rodzaje 19-calowych opon

Audi S3 jest standardowo wyposażone w 18-calowe opony 225/40. Opcjonalnie dostępne są dwa typy 19-calowego ogumienia 235/35, w tym opony o wysokich osiągach zapewniające optymalne prowadzenie na suchej nawierzchni i lepsze zachowanie podczas hamowania. Zupełną nowością są opony sportowe firmy Falken (klasa efektywności D). Oferują one wyjątkowo wysoką przyczepność i stabilność utrzymania toru jazdy, szczególnie na suchych drogach. Ponadto zapewniają niezwykle precyzyjne prowadzenie w całym zakresie prędkości.

Lepsza dynamika jazdy oznacza dodatkowe obciążenie hamulców. Z tego powodu nowe S3 wyposażono w większe wentylowane tarcze hamulcowe na przedniej osi, perforowane z myślą o optycznym zaakcentowaniu ich możliwości. Stalowe tarcze mają teraz średnicę 357 mm i 34 mm grubości, o 4 mm więcej niż wcześniej. Nowe są także dwutłoczkowe przednie zaciski, które dodatkowo poprawiają skuteczność hamowania, podobnie jak większe klocki oraz zwiększona powierzchnia cierna tarcz. Te ostatnie charakteryzują się znacznie wyższą odpornością termiczną i, co za tym idzie, większą wytrzymałością na obciążenia.

Nowe Adui S3. Zmiany stylistyczne

W ramach modernizacji Audi S3 zyskało jeszcze bardziej sportowy, wyrazisty wygląd. Sześciokątna, pozbawiona obramowania osłona Singleframe ma nowy design, zauważalnie spłaszczony i poszerzony. Obszerny grill, dodatkowo uwypuklony akcentami w kształcie litery L, wraz z dużymi, kanciastymi bocznymi wlotami powietrza podkreśla dynamiczny charakter S3. Elementy te łączy efektowny przedni spojler z dwiema pionowymi rozpórkami, inspirowanymi światem motorsportu, który optycznie obniża sylwetkę S3.

Z tyłu uwagę zwraca nowy zderzak, za sprawą którego S3 prezentuje się jeszcze bardziej dynamicznie. Do struktury osłony Singleframe, z jej charakterystycznymi „skrzydłami” w kształcie litery L, nawiązuje błyszczące wykończenie nad dyfuzorem. Ten ostatni został podzielony na dwie części, co podkreśla specyficzny design S3. Szczególnie sportowy wygląd zapewnia połączenie z pionowymi bocznymi światłami odblaskowymi wzorowanymi na tych z modeli RS. Dynamiczną prezencję uzupełniają cztery końcówki układu wydechowego – kolejna charakterystyczna cecha modeli S. Jeszcze pełniejsze brzmienie zapewnia opcjonalny sportowy układ wydechowy, wyposażony w tytanowy tłumik.

Kształt lamp, podobnie jak przeprojektowana osłona Singleframe, został znacząco spłaszczony, co podkreśla optyczną szerokość S3. 24-pikselowe moduły tworzące cyfrowe światła do jazdy dziennej w reflektorach LED oraz Matrix LED są teraz rozmieszczone w trzech rzędach w górnej części obudowy. Po raz pierwszy w serii A3 w systemie MMI można wybierać spomiędzy maksymalnie czterech cyfrowych sygnatur świateł do jazdy dziennej.

Audi S3. Zmiany we wnętrzu

Wprowadzono tu liczne zmiany – od projektu dźwigni przekładni i otworów wentylacyjnych po wstawki z tkaniny dekoracyjnej oraz nowe oświetlenie. Standardowy pakiet oświetlenia ambiente plus zyskuje akcenty w schowku przed dźwignią przekładni, na drzwiach i w przestrzeni na nogi. Po modernizacji konturowe oświetlenie obejmuje konsolę środkową oraz uchwyt na pojemnik z napojem. Wzrok przyciągają między innymi panele tekstylne na boczkach przednich drzwi, laserowo nacinane w 300 punktach. Podświetlenie rozdzielone na pięć segmentów o różnych rozmiarach tworzy wrażenie dynamicznego przepływu światła, prezentowane również podczas zamykania i otwierania pojazdu. W rezultacie iluminowany panel z tkaniny zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne.

Wnętrze Audi S3 jest utrzymane w ciemnej kolorystyce wzbogaconej o srebrne akcenty. Sportowy charakter podkreślają czarna podsufitka, pedały ze stali nierdzewnej, podświetlane nakładki progów drzwi z aluminiowymi wstawkami z logo S oraz listwy wewnętrzne z wykończeniem o wyglądzie aluminium. Standardowa specyfikacja obejmuje pokryte syntetyczną skórą podłokietniki oraz dwustrefową klimatyzację. Spłaszczona u dołu, trójramienna sportowa kierownica obszyta skórą ma wielofunkcyjne instrumenty oraz nowe, chromowane manetki. Sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i wydatnymi bocznymi poduszkami zapewniają lepsze trzymanie boczne. Dekoracyjne wstawki są dostępne z wykończeniem aluminium, włóknem węglowym oraz nową teksturowaną tkaniną – mikrofibrą Dinamica.

Audi S3. integracja aplikacji i funkcji na żądanie

S3 jest zdigitalizowane i połączone światem – za sprawą licznych usług Connect, funkcji na żądanie oraz sklepu z aplikacjami. Standardowe wyposażenie oprócz cyfrowego radia DAB+ i 10,1-calowego ekranu dotykowego obejmuje wirtualny kokpit Audi oraz indukcyjną ładowarkę smartfona, a także dwa przednie gniazda USB-C do ładowania urządzeń mobilnych w konsoli środkowej i dwa dodatkowe porty z tyłu.

Do opcjonalnych funkcji należy nawigacja MMI plus wraz z pełną ofertą Connect i dostępem do sklepu z aplikacjami, który pozwala korzystać z szerokiej gamy aplikacji bezpośrednio na ekranie samochodu. Wybrane aplikacje są instalowane w systemie informacyjno-rozrywkowym S3 bez konieczności korzystania z „pośrednika” w postaci smartfona. Użytkownicy mogą także wchodzić w interakcję ze swoimi aplikacjami za pomocą poleceń głosowych. Wysoki stopień elastyczności zapewniają funkcje na żądanie. Jak to działa? Już po zakupie auta można online, za pośrednictwem aplikacji myAudi, dodać do pięciu indywidualnych funkcji z zakresu inforozrywki oraz komfortu.

