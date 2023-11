Nowa Toyota Proace Max. Co ma do zaoferowania?

Toyota PROACE MAX

Modernizacja modeli PROACE i PROACE CITY

Van PROACE ma najszerszą w swojej klasie ofertę napędów, a zasięg auta z napędem elektrycznym wzrósł o 20 km i wynosi teraz do 350 km. Samochód wyróżnia się też możliwościami przewozowymi – przestrzeń ładunkowa może pomieścić do 6,6 m3 towarów, a ładowność wynosi 1400 kg. W wariancie osobowym PROACE Verso może przewieźć do dziewięciu pasażerów.

W segmencie kompaktowych vanów PROACE CITY wyznacza standardy pod względem przewożenia towarów i osób. W zależności od wersji auto może pomieścić do 4,4 m3 ładunku o masie do 1000 kg. Najnowsza bateria w wariancie elektrycznym pozwala pokonać 330 km, co jest wynikiem o 50 km lepszym niż do tej pory. We wszystkich wersjach odmiany van komfortowo mogą podróżować trzy osoby, a w wersji PROACE CITY Verso przewidziano miejsce dla siedmiu osób.