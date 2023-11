"Wciąż dochodzi do zdarzeń z udziałem tychże pojazdów powszechnie używanych do sportu i rekreacji, prowadzonych przez bardzo młodych użytkowników, nieposiadających uprawnień do kierowania" – zauważyła kom. Emilia Kosma z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest jako czterokołowiec lekki (masa własna do 350 km, prędkość jazdy do 45 km/h), to kierujący powinien posiadać prawo jazdy w zakresie kategorii co najmniej AM.