Nowa Toyota Land Cruiser. Ile kosztuje w Polsce?

First Edition to z kolei limitowana wersja specjalna dostępna wyłącznie na początku przedsprzedaży. Dla polskich klientów przeznaczono 120 egzemplarzy auta. Od innych odmian Land Cruisera First Edition będzie odróżniać się wyglądem nawiązującym do kultowych poprzedników z lat 70. i 80. Uwagę zwracają zwłaszcza okrągłe reflektory Bi-LED, a także dwukolorowe malowanie nadwozia z dachem w odcieniu Light Grey. Auto ma siedem miejsc, a tylna kanapa jest składana elektrycznie i dzielona w proporcji 50:50. Standardem w First Edition jest sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania. Auto w wersji specjalnej wyceniono na 449 900 zł.