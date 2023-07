Nissan Qashqai e‑POWER Black Edition. Do Polski trafi tylko 150 sztuk

Listę wyposażenia dodatkowego, dostępnego za dopłatą, otwiera pakiet technologiczny, obejmujący system wspomagania kierowcy – ProPILOT Assist z Navi-Link, wyświetlacz projekcyjny pokazujący najważniejsze informacje na szybie czołowej, a także w pełni diodowe oświetlenie, w tym adaptacyjne światła drogowe, dopasowujące kształt wiązki światła w zależności od warunków. Elementem tego pakietu jest także bezprzewodowa ładowarka do telefonów. Klienci mogą także wzbogacić swoje pojazdy o pakiet stylistyczny, składający się z relingów dachowych oraz panoramicznego dachu.

Auto wyposażono w układ napędowy e‑POWER, w którym jedynym źródłem napędu kół jest silnik elektryczny, dzięki czemu samochód błyskawicznie reaguje i płynnie przyspiesza. Pozwala to uzyskać wrażenia z jazdy porównywalne z samochodem elektrycznym. Trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 158 KM ze zmiennym stopniem sprężania wytwarza energię, która może zostać przekazana przez falownik jako energia elektryczna do akumulatora, silnika elektrycznego lub do obydwu jednocześnie, zależnie od zapotrzebowania wynikającego z warunków jazdy.