Mitsubishi Colt 2023. Auto z segmentu B z silnikiem benzynowym lub hybrydą

Klient otrzymuje w tej wersji samochód wyposażony w światła do jazdy dziennej oraz reflektory w technologii LED, system głośnomówiący Bluetooth do komunikacji i obsługi smartfona, poza tym 2 gniazda USB, radioodtwarzacz dodatkowo zintegrowany z 7-calowym wyświetlaczem zegarów i system audio z 6 głośnikami.

Wyższa wersja Invite jest dostępna z dwiema opcjami napędu. Poza 65-konną jednostką z wersji IInform, klienci mogą wybrać 91-konny wariant turbodoładowanego silnika, współpracujący z 6biegową przekładnią manualną. Poza wyposażeniem z listy poziomu Inform, wersję wzbogacono o system dostępu bezkluczykowego, automatyczną klimatyzację, stację multimedialną SDA z ekranem o przekątnej 7-cali, bezprzewodowy interfejs Android Auto lub Apple CarPlay (pozwalające m.in. na korzystanie z map Google) i bezprzewodową ładowarkę indukcyjną. Dodatkowymi elementami, podnoszącymi komfort prowadzenia, są kierownica obszyta skórą syntetyczną i elektrycznie składane lusterka. Samochód dysponuje też przednimi i tylnymi czujnikami parkowania oraz kamerą cofania. Wersję odróżniają klamki w kolorze nadwozia oraz czarne, metalizowane osłony lusterek zewnętrznych, a we wnętrzu bagażnika przydatnym dodatkiem jest podwójna podłoga z funkcjonalnym schowkiem.

Cena tej wersji z silnikiem 1,0 l. o mocy 65 KM i manualną przekładnią 5biegową to 81 990 zł, z silnikiem 1,0 l. o mocy 91 KM i manualną przekładnią 6-biegową wynosi 86 790 zł.

Kolejna wersja wyposażenia Intense dostępna z silnikiem 1,0 l. o mocy 91 KM i manualną przekładnią 6-biegową, oferowana jest z pakietami STYLE+COLD oraz STYLE+COLD+NAVI. Modele INTENSE odróżnimy natychmiast po większych, 17-calowych felgach aluminiowych, chromowanych listwach wzdłuż dolnej krawędzi szyb w drzwiach i antenie dachowej w kształcie płetwy rekina. We wnętrzu wersje tego i wyższych poziomów wyróżnia szaro-czarna półskórzana tapicerka foteli PREMIUM z syntetycznej skóry oraz ciemnoszara podsufitka i miękkie wykończenie deski rozdzielczej. Komfort w kabinie uzupełniają: regulacja wysokości fotela pasażera, centralny podłokietnik dla przednich siedzeń, fotochromatyczne lusterko oraz diodowe oświetlenie z przodu i z tyłu. Kierowca ma do dyspozycji tempomat adaptacyjny, automatyczne światła drogowe (AHB) i system monitorowania martwego pola w lusterkach zewnętrznych (BSW).

Wersja Invite z silnikiem 1,0 l. o mocy 91 KM dostępna jest także z dwoma dodatkowymi pakietami: STYLE, zawierającym 16-calowe felgi aluminiowe i przyciemnione tylne szyby oraz COLD, w skład którego wchodzą podgrzewane przednie fotele i kierownica. Cena INVITE STYLE+COLD z silnikiem 1,0 l. o mocy 91 KM i manualną przekładnią sześciobiegową to 88 790 zł (cena promocyjna).

Modele INTENSE z dodatkowym pakietem NAVI wyróżnia stacja multimedialna SDA z ekranem o przekątnej 9,3-cala, wykorzystywana przez wbudowany system nawigacji. Cena tej wersji z pakietami STYLE+COLD to 97 790 zł. Wersja INTENSE z pakietami STYLE+COLD+NAVI kosztuje 100 790 zł/

Wersje Instyle zyskują także dodatkowe systemy bezpieczeństwa – system ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas jazdy do tyłu (RCTA), system kamer 360 stopni (w tym kamerę cofania) oraz system półautonomicznego parkowania z 12 czujnikami Easy Park Assist. Innowacyjny system pozwala wyszukać dostępne miejsce parkingowe, nie tylko prostopadłe czy równoległe, ale również wyznaczone ukośnie. Półautomatycznie parkuje auto. Pozwala także bezpiecznie wyjechać z miejsca postojowego, przejmując kontrolę nad kierownicą i wyręczając kierowcę w stresujących manewrach. Colt jest jedynym modelem tej klasy, z systemem autonomicznego parkowania i 5-letnią gwarancją.

Cena auta w wersji Instyle z silnikiem 1,0 l. o mocy 91 KM i manualną przekładnią 6-biegową wynosi 108 290 zł, a z napędem 1,6 HEV, o mocy 143 KM i przekładnią automatyczną to 126 290 zł.

Dla pierwszych klientów została przygotowana także wersja limitowana (auta dostępne na magazynie), oferująca wyposażenie wersji INSTYLE wzbogacone o boczne nakładki Black Night, ozdobne, chromowane nakładki lusterek, podświetlane nakładki progowe, sportowe nakładki na pedały i listwę pokrywy bagażnika Black Night. Mitsubishi COLT FIRST EDITION 1,0 l. o mocy 91 KM z manualną przekładnią 6biegową kosztuje 110 290 zł, FIRST EDITION z napędem 1,6 HEV, o mocy 143 KM i przekładnią automatyczną to wydatek na poziomie 128 290 zł.