Omoda 5. Kiedy chiński SUV trafi do Polski? Tak ma wyglądać sprzedaż

– Za projekt tego auta odpowiadał nasz dział R&D, który zajmuje się designem i inżynierią we Frankfurcie. Projektanci wzięli pod uwagę gusta klientów oraz warunki drogowe w Europie. Drogi są tu zdecydowanie bardziej kręte, a dozwolone prędkości wyższe, dlatego zdecydowaliśmy się zaprojektować auto poza Chinami, aby było one dobrze przystosowane do rynków i klientów zagranicznych – powiedział Peter Matkin, szef zespołu inżynierów marki OMODA.

Mimo że auto w całości jest składane w Chinach, to producent wykorzystuje również części europejskich producentów. Są to m.in. części przekładni produkowane przez niemiecką firmę ZF, a niektóre komponenty elektryczne dostarcza Bosch. Wiele z tych firm ma już swoje fabryki w Chinach, więc nie zakłóca to łańcucha dostaw, który jest kluczowy podczas składania auta i dostarczeniu go do klienta. Jest to niezwykle istotne, ponieważ celem marki OMODA jest dostarczenie auta klientowi w ciągu dwóch miesięcy od zamówienia.