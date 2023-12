Mio MiVue R850T. Cyfrowe lusterko wsteczne z funkcją podwójnej kamery samochodowej

Mio MiVue R850T prezentuje się niezwykle nowocześnie i elegancko. Posiada bardzo jasny, 11,88-calowy ekran dotykowy o antyodblaskowej powłoce, który zapewnia doskonałą widoczność. Jej design sprawia, że pasuje do wnętrza każdego samochodu. Dzięki bardzo wąskiej ramce ekranu kamera oferuje o wiele więcej widocznego obszaru w porównaniu do innych tego typu urządzeń o przekątnej 9,66 cala. Sam interfejs (UI) E-lusterka jest bardzo przejrzysty i intuicyjny za co został odpowiednio nagrodzony i otrzymał wyróżnienie IF Design Award 2023.

E-mirror posiada konstrukcję kabli zasilających 3 w 1, która integruje kable GPS, zasilania i tylnej kamery, zapewniając dyskretny, elegancki montaż. Lusterko zapewnia maksymalną widoczność dla bezpieczeństwa jazdy również wtedy, gdy tylne siedzenie jest w pełni zajęte przez pasażerów lub duże przedmioty, ponieważ obiektyw tylnej kamery jest zamontowany na szczycie tylnej szyby.