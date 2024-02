Mazda MX-5 2024. Powrót silnika 1,5 Skyactiv-G 132 KM. Ile kosztuje?

Produkcja samochodów na polski rynek rusza w fabryce w Hiroszimie jeszcze w lutym, a dostawy pierwszych egzemplarzy kultowego roadstera spodziewane są na początku maja. Cennik kwotą 140 900 zł otwiera wprowadzona ponownie do polskiej oferty benzynowa wersja 1,5 Skyactiv-G o mocy 132 KM, która będzie oferowana równolegle ze znanym silnikiem 2,0 Skyactiv-G dysponującym mocą 184 KM. Klienci mogą wybierać spośród czterech wariantów wyposażenia – Prime-Line, Exclusive-Line, Kazari oraz Homura. Dopłata do odmiany RF (Retractable Fastback) ze sztywnym, składanym dachem w porównaniu do wersji Soft Top wynosi 10 000 zł. W ofercie jest także Mazda MX-5 z sześciostopniową, automatyczną skrzynią biegów dostępna wyłącznie z nadwoziem RF.

Z przodu Mazda MX-5 po zmianach modelowych na 2024 r. zyskała zaawansowane reflektory LED, które płynnie łączą się ze światłami do jazdy dziennej, poprawiając widoczność. Tylne światła także zostały subtelnie przeprojektowane. Dostępny jest nowy kolor nadwozia Aero Grey łączący dziedzictwo i nowoczesną estetykę. Miękki dach roadstera Mazdy jest teraz dostępny także w kolorze beżowym.