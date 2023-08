Mazda CX-60. Hybryda PHEV w cenie Diesla

Mazda CX-60 zaprojektowana w myśl hasła „Crafted in Japan” zadebiutowała w 2022 r. i jest jak dotąd największym, flagowym SUV-em japońskiej marki w Europie. Wersja PHEV oferuje jednostkę benzynową 2,5 Skyactiv-G o mocy 194 KM sparowaną z mocnym silnikiem elektrycznym dysponującym 129 KW i akumulator wysokonapięciowy o poj. 17,8 kWh. Ten napęd pozwala na przejechanie na samej energii elektrycznej do 63 km i uzyskanie średniego zużycia paliwa na poziomie 1,5 l/100 km wg cyklu WLTP przy średniej emisji 33 g CO2/km, a w razie potrzeby – przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,8 s i uzyskanie 200 km/h prędkości maksymalnej. Każdy model Mazdy sprzedawany w Polsce od 1 września 2022 r. objęty jest gwarancją na okres 6 lat do limitu 150 000 km. W polskich salonach na klientów czeka niespełna 150 egzemplarzy Mazdy CX-60 PHEV z rocznika 2022 w różnych wariantach wyposażenia i kolorystycznych.