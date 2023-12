Mazda 121 w limitowanej edycji „Goldy”. Co ma wspólnego ze słodyczami Haribo?

Edycja limitowana: Goldy

Limitowana wersja Mazdy 121 „Goldy”, stworzona we współpracy z Haribo, była specjalną serią zaledwie 1000 egzemplarzy, przeznaczonych wyłącznie na rynek niemiecki, austriacki i szwajcarski. Motyw przewodni samochodów opierał się na słynnych żelkach Haribo w kształcie misiów, dlatego zostały one pomalowane na jasny, „złotożółty” kolor. „Goldy” posiadały specjalne wyposażenie, stworzone przez Hofele Design - firmę znaną z tuningu luksusowych niemieckich samochodów, tym kierownicę Momo ze złotym misiem Haribo na piaście, tylną szybę z przyciemnieniem z kolorowym wzorem gumowego misia i zestaw kołpaków na koła oczywiście z misiem Haribo. To jednak nie wszystko, ponieważ każdy egzemplarz Goldy był wyposażony w aż 100 torebek żelków Haribo Gold Bears oraz dużego, pluszowego misia.

W ramach promocji samochodu, Mazda 121 „Goldy” była nagrodą w loterii zorganizowanej przez Haribo w pod hasłem „Wygraj złoto z Haribo: Mazda 121. Złoty Niedźwiedź Haribo rusza po Mazdę 121”.