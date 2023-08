Maserati MCXtrema. Torowa wersja modelu MC20 o piekielnej mocy

W pierwszym półroczu 2023 roku na polskich drogach doszło do 836 wypadków z udziałem motocyklistów, w których zginęły 83 osoby, a 777 zostało rannych. Choć można mówić o poprawie, to jednak…

Do dyspozycji kierowcy jest kubełkowy fotel, który otoczony został konsolami z przyciskami. Uwagę zwraca także sportowa kierownica.

Kolejny pojazd specjalny polskiej Policji TUR trafił do służby na polsko-białoruskiej granicy. Obecnie do dyspozycji Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej są cztery takie pojazdy - każdy…

Davide Grasso, dyrektor generalny Maserati, powiedział: „Maserati MCXtrema zostało stworzone z myślą o zaoferowaniu niezwykle ekskluzywnego samochodu, który może ustanowić nowy paradygmat dla naszych torowych aut. To projekt skierowany do wyselekcjonowanych klientów, którzy zwracają szczególną uwagę na charakterystyczne szczegóły, począwszy od najbardziej wyrafinowanego i innowacyjnego designu aż po wyjątkowe osiągi. MCXtrema ucieleśnia sportowego ducha typowego dla DNA Maserati i stanowi deklarację nowej ścieżki naszej marki, podporządkowanej najwyższej jakości produkcji. To droga, która dzięki bezkompromisowym osiągom pozwala wyróżnić się w świecie budowy luksusowych silników”.