Maserati GranCabrio. Nowy spyder spod znaku Trójzębu

Nowy kabriolet z Trójzębem jest w 100% produkowany we Włoszech. Dach wykonano z tkaniny – sprawia to, że po schowaniu zajmuje minimum miejsca w bagażniku. Jego automatyczne składanie trwa zaledwie 14 sekund i może odbywać się również podczas jazdy, z prędkością do 50 km/h. Dach oferowany jest w w pięciu kolorach. Można go obsługiwać z poziomu centralnego wyświetlacza, za pomocą panelu dotykowego.