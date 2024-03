Lexus 300h. Zobacz jak wygląda nowa hybryda 5. generacji

Nowy model UX 300h zastępuje dotychczasową hybrydę. Ma większą moc i lepsze przyspieszenie, a w napędzie 4x4 E-Four znajdziemy blisko sześciokrotnie mocniejszy tylny silnik elektryczny. Auto charakteryzuje się lepszym rozkładem momentu obrotowego między osiami oraz sztywniejszą konstrukcją. Właśnie rozpoczęto przyjmowanie zamówień.

Lexus UX to jeden z najlepiej sprzedających się modeli marki w Europie oraz jeden z najpopularniejszych crossoverów klasy premium w Polsce. W 2023 roku klienci w naszym kraju kupili rekordowe 2490 egzemplarzy UX-a, co jest wzrostem rok do roku aż o 39%. Aby utrzymać silną pozycję w segmencie C-SUV Premium, w 2024 roku auto otrzymało mocniejszy układ napędowy, nowe warianty wykończenia, pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + ma nowe funkcje, a na liście dostępnych opcji są m.in. cyfrowe zegary. Auto ma sztywniejsze podwozie, zmienioną charakterystykę tłumienia amortyzatorów, a także system Vehicle Posture Control, który ogranicza przechyły w trakcie przyspieszania i hamowania. Dzięki tym zmianom poprawi się prowadzenie auta, a UX jeszcze lepiej będzie łączyć zalety crossovera z charakterystyką hatchbacka.

Nowy UX 300h z hybrydą piątej generacji

Nowy model UX 300h zastępuje dotychczasową hybrydę. Ma większą moc i lepsze przyspieszenie, a w napędzie 4x4 E-Four znajdziemy blisko sześciokrotnie mocniejszy tylny silnik elektryczny. Auto charakteryzuje się lepszym rozkładem momentu obrotowego między osiami oraz sztywniejszą konstrukcją. Właśnie rozpoczęto przyjmowanie zamówień. Lexus Najważniejszą zmianą w gamie Lexusa UX jest debiut piątej generacji hybrydy. Model UX 300h zastępuje UX-a 250h. Pod maską wciąż pracuje dwulitrowy, wolnossący silnik benzynowy, który sparowano z dwoma silnikami elektrycznymi. W wersji z inteligentnym napędem na cztery koła E-FOUR zastosowano nowy tylny silnik elektryczny, który od poprzednika jest mocniejszy niemal sześciokrotnie. Nowy silnik z magnesami trwałymi w UX-ie 300h ma 41 KM (30 kW), dzięki czemu auto jeszcze lepiej reaguje na pedał przyspieszenia i prowadzi się przyjemniej.

Nowy UX 300h ma układ hybrydowy o łącznej mocy 199 KM (146 kW), co jest wzrostem o 8% w stosunku do poprzednika. Jest to efektem zastosowania piątej generacji napędu hybrydowego i wydajnej, 60-ogniwowej, 222-woltowej baterii litowo-jonowej, która zastąpiła stosowaną do tej pory baterię niklowo-wodorkową o 180 ogniwach i 216 woltach. W rezultacie przyspieszenie od 0 do 100 km/h w modelu z napędem na przednie koła poprawiło się z 8,5 do 8,1 sekundy, a w modelu z napędem na wszystkie koła (E-FOUR) z 8,7 do 7,9 sekundy. Dzięki wykorzystaniu bardziej wydajnego układu napędowego i redukcji masy zużycie paliwa spadło aż o 12% w porównaniu z poprzednikiem.

UX 300h z napędem na wszystkie koła nie tylko ma lepsze osiągi, ale też prowadzi się przyjemniej i pewniej. Ograniczono przechyły nadwozia podczas przyspieszania i gwałtownego hamowania, jak również podczas jazdy w zakrętach. Gdy nawierzchnia drogi po jednej stronie jest mniej przyczepna, kierowca zachowuje kontrolę nad autem nie tylko w trakcie przyspieszania, ale nawet podczas gwałtownego hamowania czy zmiany kierunku. Osiągnięto to dzięki dostrojeniu systemu rozdziału momentu obrotowego między przód a tył w układzie E-FOUR, który cały czas monitoruje warunki jazdy. Samochód prowadzi się lepiej także dzięki dodatkowym usztywnieniom w okolicach podpory chłodnicy i klapy bagażnika.

Cyfrowe zegary w Lexusie UX

Nowością jest tapicerka w kolorze Ammonite Sand oraz pakiet wnętrza bez skóry naturalnej z siedzeniami z tkaniny lub skóry syntetycznej, którą pokryto też podgrzewaną kierownicę oraz lewarek zmiany biegów. Kolumna kierownicy została dostosowana do zamontowania kamery systemu Driver Monitor, który stale sprawdza, czy osoba prowadząca pojazd jest skoncentrowana na jeździe. Jeśli kierowca z powodu zmęczenia lub złego samopoczucia nie zareaguje na ostrzeżenia, system uruchomi układ awaryjnego zatrzymania pojazdu Driver Emergency Stop, wyhamuje auto w kontrolowany sposób i uruchomi światła awaryjne.

Najnowsza wersja pakietu systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + zyskała dwie funkcje. Układ Proactive Driving Assist wykorzystuje przednią kamerę samochodu do wykrywania zagrożeń przy niższych prędkościach w mieście, takich jak osoby zbliżające się do przejścia dla pieszych lub poruszające się wzdłuż krawędzi drogi, wykrywa również zaparkowane samochody i rowerzystów. Automatyczne ostrzeganie tylnymi światłami awaryjnymi (ARFHL) pomoże szybciej zareagować kierowcy zbyt szybko zbliżającego się auta i uniknąć najechania na tył. Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA) pomoże zapobiec kolizjom podczas opuszczania auta.

Do palety lakierów Lexusa UX dołącza nowy kolor Sonic Copper, który jest dostępny we wszystkich wersjach. Warianty F SPORT i F SPORT Design zyskały nową odsłonę dwukolorowego malowania nadwozia, w którym czarnym lakierem pokryto nie tylko dach, ale też cały obszar od słupków A do słupków C, łącząc koniec tylnej szyby z linią tylnych drzwi.

Nowy UX 300h z korzyścią do 34 tys. złotych

W związku z premierą auta Lexus przygotował ofertę specjalną, w której rabaty i korzyści przy zakupie nowego UX-a 300h sięgają aż 34 tys. zł. Wersja Business z pakietem Tech kosztuje od 179 900 zł (o 29 tys. zł mniej od ceny katalogowej), a auto w standardzie ma m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele i kierownicę, ładowarkę indukcyjną do telefonów oraz systemy BSM, RCTAB oraz SEA. Wariant F SPORT Design wyceniono teraz na 184 900 zł (32 tys. zł korzyści). W tej wersji UX 300h zyskuje zewnętrzny pakiet stylistyczny F SPORT wraz z 18-calowymi felgami aluminiowymi F SPORT, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego z wbudowaną nawigacją, 10 głośników, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika oraz tapicerkę ze skóry syntetycznej. Najwięcej można zyskać zamawiając UX-a 300h z napędem E-FOUR w wersji F SPORT Design – auto kosztuje teraz od 192 900 zł (34 tys. zł mniej od ceny katalogowej).

