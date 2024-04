Kradzież samochodu na walizkę. Jak zabezpieczyć swój pojazd?

Największym zainteresowaniem złodziei samochodów cieszą się kilkuletnie auta. - wynika z danych Instytutu Samar. Są to zatem samochody, które już fabrycznie mają montowane zabezpieczenia antykradzieżowe – a mimo tego to one znikają najczęściej. Jak się przed tym chronić?

Z kradzieżami pojazdów borykają się właściciele samochodów na całym świecie. Współczesne metody kradzieży stają się coraz bardziej zaawansowane, a jednym z najpopularniejszych sposobów jest tzw. kradzież na walizkę. - Dlaczego fabryczne systemy przeciwwłamaniowe są nieskuteczne? Fabryczne systemy przeciwwłamaniowe okazują się niewystarczające, gdyż w większości pojazdów danego modelu i rocznika są takie same – wyjaśnia Paweł Turniak, Dyrektor ds. Systemów GPS w Seris Konsalnet. - Złodzieje, łamiąc zabezpieczenia jednego pojazdu uzyskują w praktyce możliwość pokonania zabezpieczeń wszystkich innych pojazdów danego modelu.

Czym jest metoda kradzieży samochodu z użyciem "walizki"?

Technika ta nawiązuje do specjalnego urządzenia przypominającego walizkę, wykorzystywanego przez złodziei w celu kradzieży aut z bezkluczykowym systemem otwierania i uruchamiania (keyless). W celu dokonania kradzieży tego typu, przestępcy wykorzystują skaner, transmiter oraz wzmacniacz sygnału. Jeden z nich podchodzi do wybranego pojazdu, a drugi zbliża się do miejsca, w którym znajduje się klucz – na przykład, w pobliżu drzwi domu. Korzystając ze skanera, namierzają częstotliwość sygnału kluczyka, wzmacniają go i przekazują do samochodu, który otwiera się i pozwala na uruchomienie silnika. Co istotne, silnik działa tak długo, jak długo wystarcza paliwo – nawet jeśli kluczyk nie jest już wykrywany. To pozwala złodziejom swobodnie oddalić się z miejsca zbrodni oraz pokonać długie dystanse kradzionym pojazdem.

Policja twierdzi, że takie kradzieże rzadko mają miejsce w przestrzeni publicznej, takiej jak centra handlowe czy restauracje, ze względu na dużą ilość kluczyków w zasięgu skanera, co utrudnia jego działanie. Jak szybko można dokonać kradzieży z użyciem "walizki"? Eksperci potrzebują zaledwie kilkudziesięciu sekund, aby dostać się do samochodu i odjechać. Testy przeprowadzone przez brytyjski magazyn "What Car?" wykazały, że można włamać się do Audi TT RS w 5 sekund, a następnie odjechać w ciągu kolejnych 5 sekund. Podobnie było z modelem DS 3. W przypadku Mercedesa klasy A, włamanie zajęło 30 sekund, a uruchomienie silnika i odjazd - kolejne 20 sekund. Najtrudniejsze do włamania były Ford Fiesta i BMW X3, gdzie czas potrzebny na włamanie wynosił 40 sekund, a na odjazd - około 20 sekund. Mimo to, cały proces trwał zaledwie minutę. Testy wyraźnie pokazują, że kradzieże samochodów metodą „walizki” są dla złodziei proste.

Kradzież „na walizkę” i nie tylko - jak się zabezpieczyć?

Istnieją skuteczne sposoby zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżami.

Immobilizery. Montaż specjalistycznych immobilizerów, które blokują różne systemy w pojazdach, tego typu urządzenia skutecznie zabezpieczają auta przed kradzieżą. Ważne jest, aby montaż był wykonany w sposób unikatowy dla danego pojazdu i przeprowadzany przez profesjonalistów, urządzenia takie maja często możliwość zablokowania dowolnego systemu, którego blokada uniemożliwia jazdę np., blokadę automatycznej skrzyni biegów lub pompy paliwa. Istotna jest również wygoda użytkownika. Autoryzacja w tego typu urządzeniach może być realizowana na wiele sposobów, np. za pomocą smartfona, zaprogramowanej sekwencji przycisków w pojeździe, identyfikatorów bezprzewodowych itd.

Elementem zwiększającym skuteczność zabezpieczeń przeciw kradzieżowych jest łączenie tych zabezpieczeń z nadajnikami GPS. Wówczas w przypadku wykrycia próby kradzieży, generowane alarmy o braku autoryzacji mogą być przesyłane do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA), powodując np. natychmiastową reakcję grup interwencyjnych .

A jeżeli mimo tych zabezpieczeń uda się ukraść auto?

Odpowiedzią jest montaż specjalistycznych nadajników radiowych. Ostatnią linią obrony jest instalacja wysoko skutecznych nadajników radiowych (99 proc. skuteczności w ustalaniu pozycji skradzionego pojazdu). Nadajniki te są aktywowane dopiero po zgłoszeniu kradzieży pojazdu, co znacząco utrudnia ich wykrycie przez złodziei. Ogromnym atutem tych urządzeń jest pojemna bateria – mogą działać nawet kilka lat na własnym zasilaniu bez konieczności ingerencji w elektronikę pojazdu.

Warto także wspomnieć o bezinwazyjnych systemach alarmowych. To rozwiązanie, dzięki któremu możemy wyposażyć pojazd w system alarmowy, który wykorzystuje np. fabryczne czujniki otwarcia drzwi. Dzięki podłączaniu do magistrali CAN ograniczamy ilość przewodów oraz zużycie energii, a także zyskujemy możliwość wykorzystania fabrycznych kluczyków pojazdu. Zaletą systemów alarmowych bezinwazyjnych jest to, że nie tylko zabezpieczają przed kradzieżą samego pojazdu, ale również zabezpieczają kabinę pojazdu i przestrzeń ładunkową przed włamaniem.

Czy wystarczy zabezpieczenie fabryczne?

Dodatkowe zabezpieczanie pojazdu jest niezbędne w obliczu rosnących zagrożeń. Fabryczne systemy przeciwwłamaniowe nie gwarantują wystarczającego poziomu ochrony, dlatego warto zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia. – Kradzieże samochodów na walizkę są dla przestępców łatwe i szybkie - mów Paweł Turniak. - Z tego powodu właściciele aut z systemem keyless powinni być świadomi zagrożenia i zastosować odpowiednie środki ochrony. Choć nie ma stuprocentowej gwarancji, że samochód nie zostanie skradziony, zastosowanie wymienionych zabezpieczeń znacznie utrudnia działanie złodziejom i zwiększa szansę szybkiego odzyskania pojazdu po kradzieży. Przemyślane inwestycje w ochronę samochodu i dbanie o jego bezpieczeństwo przyniesie spokój ducha i uchroni właścicieli przed nieprzyjemnościami związanymi z kradzieżą pojazdu. Zachęcamy do skonsultowania się z ekspertami w dziedzinie zabezpieczeń pojazdów, aby dopasować najlepsze rozwiązania do indywidualnych potrzeb i preferencji.

