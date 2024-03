Pierwszy dzień wiosny. Kiedy zmienić opony na letnie?

Niezależnie od pory roku i warunków pogodowych, należy zawsze dbać o stan opon i regularnie sprawdzać ich ciśnienie oraz głębokość bieżnika. Bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg powinno być zawsze priorytetem.- radzi Radosław Kopania bidcar.pl/ Zmiana opon na letnie jest ważnym krokiem w dbaniu o bezpieczeństwo na drodze. Dzięki właściwemu przygotowaniu możemy cieszyć się spokojną i bezpieczną podróżą nawet w trudnych warunkach. Pamiętajmy więc, że właściwe opony to klucz do pewnej i komfortowej jazdy, a decyzja o ich zmianie nie powinna być lekceważona. Zmiana opon na letnie to nie tylko obowiązek, ale także wyraz troski o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.