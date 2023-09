Wynajem auta na 6 miesięcy. Czy to się opłaca?

- Po tego typu rozwiązanie sięgają osoby, które potrzebują samochodu tylko na kilka miesięcy, na przykład z powodu okresowej zmiany miejsca zamieszkania. Wynajem na pół roku czy rok to też dobra opcja dla klientów, którzy wcześniej nie korzystali z wynajmu długoterminowego i wolą najpierw przetestować tę usługę zanim zdecydują się na zawarcie umowy np. na 3 lata. Zaletą średnioterminowego abonamentu jest też dostępność aut. Są one już zarejestrowane i gotowe do odbioru – wylicza Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.