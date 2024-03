Zadbaj o samochód po zimie. Czas na wiosenne porządki

Każdy kierowca chce, aby samochód służył mu przez wiele lat, a odpowiednia pielęgnacja auta to gwarancja nie tylko jego pięknego wyglądu, lecz także niezawodności i bezpieczeństwa. Według badania przeprowadzonego przez Panel Badawczy Ariadna wynika, że dla 87 proc. respondentów porządek w samochodzie jest czymś ważnym. Jak w związku z tym dbamy o własne auto i w jakich sytuacjach warto postawić na auto detailing?

Z nadejściem wiosny, kiedy natura budzi się do życia, a dzień robi się coraz dłuższy, warto poświęcić czas na odświeżenie i przygotowanie naszego samochodu do nowego sezonu. Samochód jest nie tylko środkiem transportu, ale również wizytówką jego właściciela, a dbałość o jego stan techniczny i wizualny może wiele powiedzieć o kierowcy. — Prawidłowa pielęgnacja samochodu to więcej niż mycie i regularne przeglądy. Obejmuje kompleksową opiekę nad stanem technicznym, karoserią i wnętrzem pojazdu. Regularne serwisowanie zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność, podczas gdy dbałość o karoserię i wnętrze pomaga zachować wartość rynkową samochodu. Konserwacja lakieru, pielęgnacja wnętrza, czyszczenie szyb i felg, a także zabezpieczenie podwozia przed korozją są kluczowe dla długowieczności pojazdu. To wszystko przekłada się na lepsze doświadczenia z jazdy, bezpieczeństwo i optymalizację kosztów utrzymania – tłumaczy Krzysztof Wyszyński, Product Manager w Würth Polska.

Jak bardzo troszczymy się o porządek w samochodzie?

Wyniki badania przeprowadzonego przez Panel Badawczy Ariadna, wskazują że największą uwagę na porządek wewnątrz pojazdu zwracają osoby posiadające dzieci (84 proc. odpowiedzi). Jak natomiast przedstawia się sytuacja w poszczególnych grupach wiekowych?

Najmniejszą dbałość o czystość i porządek wewnątrz pojazdu, w porównaniu do reszty ankietowanych, wykazują młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata. W tej grupie 24 proc. badanych uznało, że jest to „raczej nieważne”. Z kolei Ci w wieku 35-44 lata oraz 45-54 lata, twierdzą, że porządek w samochodzie jest czymś ważnym – tak odpowiedziało kolejno aż 87 proc. i 88 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 83 proc. wskazań dotyczyło osób w wieku 55+.

Jak Polacy dbają o wnętrze swojego auta?

Lśniąca karoseria auta poprawia nasze samopoczucie i wizerunek, ale równie ważne jest to, co zastaniemy we wnętrzu samochodu. Regularne odkurzanie wnętrza pojazdu nie tylko eliminuje kurz i brud, ale także przyczynia się do zachowania czystości oraz higieny. Usuwanie rozmaitych okruchów i drobinek, sierści i innych zanieczyszczeń z tapicerki, dywaników i trudno dostępnych miejsc nie tylko sprawia, że samochód prezentuje się lepiej, ale także pomaga utrzymać świeżość powietrza w kabinie, co ma znaczenie m.in. dla komfortu podróżowania. Jak się okazuje, to właśnie odkurzanie jest najpopularniejszą czynnością wśród respondentów (84 proc. odpowiedzi). Wśród badanych, popularne jest również czyszczenie kokpitu (73 proc. wskazań).

Co więcej, 68 proc. zapytanych przykłada wagę do czystości szyb od wewnątrz, co potwierdza ich zaangażowanie w utrzymanie świeżości i przejrzystości wnętrza samochodu. Dodatkowo istotną kwestią dla 56 proc. kierowców jest utrzymanie przyjemnego zapachu w aucie, co skutkuje częstym stosowaniem odświeżaczy powietrza. Można zauważyć, że Polacy podejmują świadome działania, aby zadbać o czystość i komfort wewnątrz swoich pojazdów, co potwierdza ich wysoką świadomość dbałości o samochód.

Auto detailing – jak przywrócić blask samochodowi

Wśród właścicieli pojazdów coraz popularniejszy staje się auto detailing, czyli szczegółowe czyszczenie i pielęgnacja samochodu. To kompleksowe podejście do utrzymania auta w doskonałej kondycji zarówno wizualnej, jak i funkcjonalnej. Procedury autodetailingowe obejmują nie tylko zwykłe czynności jak odkurzanie czy czyszczenie kokpitu, ale również zaawansowane zabiegi takie jak polerowanie lakieru, usuwanie rys czy odświeżanie tapicerki. Dzięki profesjonalnemu auto detailingowi można przywrócić samochodowi blask i świeżość, co ma istotne znaczenie dla zachowania jego wartości oraz estetyki.

– Auto detailing to kluczowa inwestycja w każdym etapie użytkowania pojazdu. Po zimie jest niezbędny do ochrony karoserii przed korozją spowodowaną solą drogową. Przed sprzedażą samochodu, znacząco podnosi jego wartość rynkową, dzięki poprawie estetyki. Natomiast dla starszych modeli jest istotny w celu zachowania ich oryginalnego stanu i wyglądu, co ma szczególne znaczenie dla miłośników klasyków. Nie można także lekceważyć wpływu czystego i zadbanego wnętrza na komfort jazdy. W każdym z tych przypadków auto detailing nie tylko poprawia wygląd, ale również przyczynia się do ochrony i zwiększenia wartości pojazdu – komentuje Krzysztof Wyszyński, Product Manager w Würth Polska.

Auto detailing obejmuje kompleksową pielęgnację pojazdu, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. W skład tych usług wchodzi czyszczenie i konserwacja karoserii, co obejmuje usuwanie zabrudzeń, polerowanie, a także aplikację wosków i powłok ochronnych, które nie tylko poprawiają wygląd, ale również chronią lakier. Renowacja wnętrza to pranie i czyszczenie tapicerki, pielęgnacja elementów skórzanych oraz odświeżanie plastików. Zabezpieczenie podwozia, ważne szczególnie po zimie, polega na oczyszczaniu i aplikacji środków antykorozyjnych. Do usług autodetailingu należy także pielęgnacja szyb i felg, co obejmuje czyszczenie i zabezpieczanie ich przed osadzaniem się brudu i wody.

Dbałość o porządek i stan techniczny wnętrza samochodu jest dla wielu osób kwestią priorytetową, ponieważ podnosi nie tylko komfort podróży, ale również wpływa na postrzeganie przez innych oraz zachowanie wartości rynkowej samochodu. Pomocny w utrzymaniu dobrej kondycji samochodu może być auto detailing. Decyzja o skorzystaniu z tego rodzaju usług jest nie tylko wyrazem troski o estetykę pojazdu, ale także świadomym krokiem w kierunku ochrony jego wartości.

O raporcie

Raport badający przywiązanie Polaków do czystości i porządku we wnętrzach swoich samochodów. Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Good One PR na panelu Ariadna w dniach 1 – 4 grudnia 2024 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa [min.] N=1105 osób w wieku od 18 lat wzwyż – z następującym wyszczególnieniem posiadaczy samochodów. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

