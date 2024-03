Podatek od posiadania auta spalinowego. Nowa opłata jeszcze w 2024 roku?

- Musimy walczyć z zanieczyszczeniami emitowanymi z transportu. Co do tego nie ma wątpliwości. Niemniej ewentualne prace w tym zakresie nie mogą wylać dziecka z kąpielą. Na wielu obszarach Polski własny samochód to jedyna możliwość przemieszczania się z miejsca na miejsce – do pracy, szkoły, lekarza etc. Mamy kilkanaście milionów osób wykluczonych komunikacyjnie. Przed naszymi władzami trudny orzech do zgryzienia, zwłaszcza w przypadku, w którym Komisja Europejska nie zgodzi się na rewizję KPO, a podatek od posiadania pojazdów spalinowych będzie musiał zostać wprowadzony by odblokować część funduszy. Dotychczasowa ogólnikowa zasada zapisana w KPO, że „zanieczyszczający płaci”, nie wyjaśnia, jak nowy podatek czy też podatki miałyby umożliwić przesiadkę z kilku czy kilkunastoletnich pojazdów z silnikami spalinowymi do nowych pojazdów elektrycznych. Podatek od posiadania pojazdu z silnikiem konwencjonalnym zapewne byłby traktowany jako opodatkowanie najbiedniejszej części społeczeństwa – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).