Więcej szkód, ale niższa wartość

W 2023 r. w serwisie carVertical odnotowano 1,78 miliona uszkodzeń, a zatem więcej niż w roku 2022 (wówczas było to 1,4 miliona). Najwyższe odszkodowanie wypłacono podczas likwidacji szkody Lamborghini Huracan i było to... 250 000 Euro. Łączna wartość uszkodzeń pojazdów odnotowanych w raportach carVertical przekroczyła 4,4 mld Euro. W 2022 r. wartość ta wyniosła 5,1 mld Euro.

Samochody BMW najczęściej ulegają wypadkom

Najwięcej uszkodzeń mają na swoim koncie samochody BMW. Wskaźnik wynosi tu 48,4% wszystkich samochodów z rekordami uszkodzeń. Dla porównania, analogiczne wskaźniki dla Audi to 43,9%, Skody - 43,7%, Dacii - 43,5% i Lexusa - 42,4%. Jak widać różnice nie są zbyt duże. Średnio 39,3% wszystkich używanych pojazdów sprawdzonych na platformie było uszkodzonych. To oznacza, że ryzyko zakupu samochodu z podejrzaną historią ciągle jest bardzo wysokie.

14 marca wchodzą w życie przepisy dotyczące konfiskaty pojazdu. Okazuje się jednak, że brakuje jeszcze tzw. aktów wykonawczych. Co to oznacza w praktyce?

Niemieckie samochody premium najbardziej przyciągają złodziei

W ubiegłym roku raporty carVertical ujawniły wiele skradzionych pojazdów. Rzeczywista liczba kradzieży w Europie może być jednak wielokrotnie wyższa, ponieważ skradzione samochody rzadko trafiają na rynek pojazdów używanych. W większości przypadków są one demontowane i sprzedawane na części. Złodzieje najbardziej upodobali sobie samochody BMW. Aż 17,7% wszystkich ujawnionych przez carVertical przypadków dotyczyło modeli tego producenta. Niewiele ustępują im Mercedesy (15,3%) i Audi (12%). Generalnie, największe ryzyko kradzieżowe dotyczy właśnie pojazdów klasy premium. Dla porównania – w przypadku Forda jest to 6,1%, a w przypadku Volkswagena - 5,4% (choć te marki również znalazły się w pierwszej piątce). Większość skradzionych samochodów została wyprodukowana w latach 2016-2019 – właśnie na takie, 5-7-letnie auta popyt jest największy. Najwięcej skradzionych samochodów pochodzi z 2016 roku - 12,4%.

Co 13. samochód miał cofnięty licznik

Spośród wszystkich pojazdów sprawdzonych przez carVertical w 2023 r., 7,5% miało cofnięty licznik przebiegu. Oznacza to, że aż w 1 na 13 transakcji próbowano oszukać kupującego, który mógł przepłacić za auto. Łącznie na platformie zarejestrowano 7,7 miliarda cofniętych kilometrów, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 7,4 miliarda w poprzednim roku. Ubiegłorocznym rekordzistą w cofnięciu licznika zostało Volvo V70. carVertical ujawniło, że jego przebieg został zmniejszony o oszałamiające 450 000 kilometrów. Można sobie tylko wyobrazić jaki był rzeczywisty przebieg tego samochodu przed manipulacją drogomierza. Ranking marek, w których najczęściej cofa się licznik otwiera Opel. Aż 14,3% wszystkich samochodów tego producenta miało sfałszowany przebieg. Za Oplem plasują się Jeep (12,8%), Land Rover (11,4%), Lexus (10,8%) i Porsche (10,5%).Cofanie przebiegu jest bardziej powszechne wśród starszych samochodów. 13,8% wszystkich samochodów wyprodukowanych w 1995 roku miało przekręcony licznik, co (statystycznie) czyni ten rocznik najbardziej ryzykownym przy zakupie pojazdu. Oszustwa związane z przebiegiem są również powszechne w samochodach wyprodukowanych w latach 2012-2016, gdzie wskaźniki „korekcji” wynoszą około 11%.