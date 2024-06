Toyota pracuje nad nowym paliwem. Kiedy pojawi się na rynku?

Paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla to paliwa, które zmniejszają emisję CO2 w całym cyklu życia produktu. Są to zarówno paliwa syntetyczne (e-paliwa) wytwarzane przy użyciu wodoru i dwutlenku węgla, jak i biopaliwa wytwarzane z roślin, które pochłaniają CO2 w procesie fotosyntezy. Paliwa w stanie ciekłym są łatwe w transporcie i magazynowaniu, dlatego uważane są za optymalne nośniki energii.

Współpraca z firmami reprezentujące różne branże jest niezbędna do szybkiego upowszechnienia paliw neutralnych klimatycznie, dlatego Toyota, Idemitsu Kosan, ENEOS oraz MHI już rozpoczęły badania w tym obszarze. Koncerny wspólnie analizują scenariusze i harmonogramy wdrażania innowacyjnych paliw oraz różnych systemów wymaganych do wprowadzenia ich na japoński rynek. Prace mają istotne znaczenie także pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Japonii.

Firma petrochemiczna Idemitsu Kosan zgodnie ze swoją wizją na 2050 rok pod hasłem „Kształtowanie zmian” planuje wprowadzić i rozpowszechnić paliwa syntetyczne oraz biopaliwa we współpracy z różnymi podmiotami z Japonii i zagranicy. Japońska firma naftowa ENEOS dąży do zapewnienia stabilnego dostępu do energii i surowców, redukując jednocześnie emisję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie wodoru i energii odnawialnej, a także rozwój paliw neutralnych klimatycznie. MHI, która zajmuje się inżynierią, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 roku zgodnie z deklaracją „MISSION NET ZERO”. Koncern opracowuje szereg rozwiązań związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla oraz wprowadzeniem technologii wodorowych.