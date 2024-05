Autostrady w Polsce. Dobre wiadomości dla kierowców

W sobotę PAP poinformowała, że Ministerstwo Infrastruktury nie planuje przedłużenia umowy z obecnym zarządcą autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków. W 2027 r. wygaśnie umowa koncesyjna na budowę i eksploatację autostrady A4 na tym odcinku, zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a spółką Stalexport Autostrada Małopolska SA. "Nie ma planów kontynuacji zarządzania i eksploatacji autostrady A4 przez podmiot prywatny" – przekazała rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

Do tej informacji odniósł się minister infrastruktury. "Po tym, co się dzieję na odcinku A4 między Krakowem a Katowicami, trudno mówić o jakimkolwiek przedłużeniu umowy. Zresztą od koncesjonariusza nie miałem żadnego sygnału o chęci kontynuowania tej umowy. Ale nawet jeżeli tego typu propozycja zostałaby do nas wystosowana, nie bylibyśmy zainteresowani kontynuowaniem tego typu umowy" – powiedział PAP Klimczak.