Booster. Czy wiesz do czego służy?

Za oknem robi się coraz chłodniej i jak co roku o tej porze posiadacze używanych samochodów zastanawiają się nad tym, czy ich akumulator przetrzyma kolejną zimę. Rozwiązaniem może być oczywiście profilaktyczna wymiana akumulatora, ale można też kupić booster i w ten sposób zabezpieczyć się przed niespodziankami związanymi z porannym rozruchem samochodu.

Większość kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że popularne akumulatory w samochodach osobowych mają żywotność mniej więcej od 3 do 6 lat. Nie da się określić tego precyzyjnie, ponieważ zależy to nie tylko od jakości akumulatora, ale także od sposobu eksploatacji, rodzaju samochodu (wyposażenie) i stanu technicznego obwodu ładowania. Statystycznie, już po trzech latach użytkowania pojawia się jakieś ryzyko wystąpienia pierwszych objawów zużycia akumulatora. Warto wówczas wyposażyć się w booster. W razie niedyspozycji akumulatora booster pozwoli uruchomić samochód – bezpiecznie, bez obaw o instalację elektryczną. Booster jest również idealnym rozwiązaniem dla osób, które często zmieniają samochody i nie chcą inwestować w ich serwisowanie. Nowy akumulator w aucie na sprzedaż to dodatkowy koszt. Booster – zostaje razem ze swoim właścicielem i będzie służył do ewentualnego „wspomagania” kolejnych pojazdów.

Bez stresu

Markowe boostery to dość skuteczne zabezpieczenie. Idealne narzędzie dla osoby, która nie ma możliwości systematycznego doładowywania akumulatora lub okazjonalnie korzysta z różnych pojazdów. Dzięki boosterowi niespodziewany, poranny problem z rozruchem nie musi oznaczać spóźnienia do pracy. Oczywiście, należy jednak mieć na uwadze fakt, że booster nie doładowuje akumulatora ani nie naprawia go, więc jest tylko doraźnym narzędziem pomocniczym. Daje jednak użytkownikowi pewną niezależność i pozwala podejmować ewentualne decyzje serwisowe bez pośpiechu.

Bardzo ważną zaletą dobrych boosterów jest fakt, że mogą pozostawać w stanie naładowania nawet przez kilka miesięcy, by w potrzebie zasilić rozrusznik.

Na pewno nie zepsuje

Markowe boostery to urządzenia uniwersalne, z bardzo wysokim poziomem automatyki działania. Po podłączeniu rozpoznają układ i automatycznie dopasowują do niego swoje parametry działania. Są również zabezpieczone przez przypadkowym, odwrotnym podłączeniem przewodów o co przecież w dzisiejszych samochodach nietrudno.

Booster, ale który?

W gamie marki NOCO – producenta urządzeń do rozruchu pojazdów i ładowania akumulatorów, boostery dobiera się w prosty sposób - do pojemności silnika. Poszczególne modele gamy spełniają wymagania silników benzynowych/wysokoprężnych o pojemnościach odpowiednio do 6.5/4.0; 7.0/4.5; 8.5/6.5 oraz 10.0/8.0 litra. Oczywiście możliwe jest także bardziej szczegółowe dopasowanie parametrów - na podstawie natężenia prądu rozruchowego. W przypadku NOCO popularne zakresy to 1250A, 1750A, 2500A i 4250A.

Boostery są wyposażone w akumulatory litowe. Dzięki nim łączą dużą pojemność z niewielkimi gabarytami. W praktyce większa pojemność oznacza więcej możliwych prób rozruchu.

Boostery marki NOCO potrzebują około godziny do pełnego naładowania (w przypadku topowych modeli ten czas może być nieco dłuższy), ale booster działa także wtedy, kiedy nie jest naładowany do pełna. W sytuacji podbramkowej wystarczy zatem kilkanaście minut ładowania, aby booster był zdolny do próby rozruchu silnika.

Boostery NOCO można doładowywać również podczas jazdy samochodem przez gniazdo zapalniczki, tak, aby były zawsze gotowe, kiedy zajdzie potrzeba – mówi Sławomir Gosławski z NOCO Company

Booster na co dzień

Seria GB jest serią podstawową. W modelach GBX zastosowano pojemniejsze baterie wewnętrzne,co sprawia, że nadają się do uruchamiania silników o większej pojemności.

Zarówno modele z serii GB jak i GBX posiadają obudowę chroniącą przed zabrudzeniem, zalaniem czy uszkodzeniami mechanicznymi. Gniazdo wejścia i wyjścia USB-C pomocne jest przy szybszym ładowaniu modeli GBX, a regulator czasowy (timer) 60 sekundowy wyłącza urządzenie po 1 minucie.

