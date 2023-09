Audi Q4 e-tron. Jakie zmiany na 2024 rok? Nie tylko większy zasięg

Dzięki aktualizacji rodzina modeli Audi Q4 e-tron ma teraz całkowicie przeprojektowany silnik PSM, wyróżniający się wyższą wydajnością i większą mocą. Modele korzystają ze zwiększonego zasięgu i doskonałego dostarczania mocy. Na przykład Audi Q4 Sportback 45 e-tron osiąga zasięg do 533 kilometrów w cyklu WLTP.

Premiera zupełnie nowego Fiata to wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe, bo zdarza się raz na wiele lat. Podczas gdy producenci niemieccy serwują nam kilka nowości rocznie, na ważny model Fiata przyszło nam…

Audi Q4 45 e-tron i Audi Q4 Sportback 45 e-tron z napędem na tylne koła wytwarzają 210 kW (286 KM) mocy i przyspieszają od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy. Audi Q4 45 e-tron quattro i Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro o mocy 210 kW (286 KM) potrzebują do tego 6,6 sekundy. Najwyższej klasy modele Audi Q4 55 e-tron quattro i Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro o mocy 250 kW (340 KM), przyspieszają od zera do prędkości 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy. Prędkość maksymalna wszystkich modeli wynosi teraz 180 km/h.