Alfa Romeo Tributo Italiano. Na wskroś włoska

Giulia, Tonale i Stelvio to trzy modele Alfa Romeo dostępne aktualnie, nie tylko w polskich salonach sprzedaży. Dopiero pod koniec tego roku dołączy do nich czwarta Alfa Milano. Tymczasem na palcach jednej ręki można policzyć marki oferujące tak skromną gamę swoich samochodów. W przypadku Alfy to jednak nie dziwi, bo jakby nie sięgnąć głęboko w jej historię to nawet jeśli kiedykolwiek portfolio marki z Mediolanu sprowadzało się do zaledwie paru modeli, to i tak były one wyjątkowe. Wprowadzane właśnie do gamy ekskluzywne wersje Tributo Italiano są tego kolejnym przykładem.

