Mechanicy alarmują. Wkrótce nie będzie komu naprawiać aut!

Aż 96 procent właścicieli warsztatów motoryzacyjnych obawia się, że w najbliższych latach zabraknie w nich mechaników do serwisowania pojazdów. Ponad trzy czwarte z nich już teraz odczuwa brak wykwalifikowanych specjalistów. To wyniki krajowego badania, jakie przeprowadziła należąca do firmy Moto-Profil największa w Polsce sieć warsztatów samochodowych – ProfiAuto Serwis. Jej eksperci wskazują co jest tego przyczyną i co zrobić, by temu zapobiec.

