Pomoc drogowa. Tak kończyło się 9 na 10 interwencji

W zeszłym roku motocykliści najczęściej potrzebowali pomocy assistance w związku z awarią motocykla w czasie jazdy. To przyczyna 64% wszystkich zgłoszonych spraw – podaje Global Assistance Polska w analizie przeprowadzonej na zlecenie zakładu ubezpieczeń Compensa. Kolejnych 23% zgłoszeń dotyczyło problemów po kolizji, a pozostałe sprawy związane były ze zdarzeniami losowymi, czyli m.in. brakiem lub tankowaniem niewłaściwego paliwa lub uszkodzoną oponą, a także kradzieżami czy wandalizmem.

- Interwencje w 92% przypadków kończą się podróżą motocykla na lawecie – do najbliższego warsztatu lub wskazanego przez poszkodowanego miejsca. Średni dystans holowania to 62,26 km. Tylko 8% problemów na drodze kończy się usprawnieniem motocykla na drodze. Co ciekawe, w przypadku samochodów te statystyki są nieco inne. Holowanie wciąż przeważa, ale nie tak wyraźnie – szacujemy, że na miejscu udaje się uruchomić ok. 30% aut. Oczywiście w przypadku motocykli bardzo wyraźna jest też sezonowość interwencji, których kumulacja przypada na okres od maja do września – podsumowuje Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.