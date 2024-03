Młodych nie interesuje już zrobienie „prawka”. Jak ten trend wpłynie na rynek motoryzacyjny?

„Prawko” już nie tak atrakcyjne

W 2015 roku wydano 418 384 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. W ubiegłym roku liczba ta wyniosła już tylko 296 320. Spadek zainteresowania uzyskaniem tego dokumentu jest zauważalny. Najprawdopodobniej powiązane jest to m.in. z odmiennym niż do tej pory stylem życia młodych ludzi, którzy stanowią największą grupę osób ubiegających się o prawo jazdy.