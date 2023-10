Wymiana amortyzatora. Czy ustawiać geometrię zawieszenia po wymianie amortyzatora?

Nie ma sztywnych reguł mówiących, jak często powinno się kontrolować geometrię zawieszenia. Zgrubna kontrola przeprowadzana jest podczas corocznego badania samochodu na stacji kontroli pojazdów. W przypadku samochodów nowych – pierwsze, i na dodatek dość powierzchowne badanie geometrii odbywa się na ścieżce diagnostycznej po 3 latach od wyjechania auta z salonu.

Dostawcy sprzętu do pomiaru geometrii zwracają uwagę, że ta powinna być kontrolowana przynajmniej raz w roku. Podwozie i zawieszenie samochodu podlega ciągłym obciążeniom, a elementy sprężyste, takie, jak tuleje metalowo-gumowe ulegają odkształceniom. Sworznie i przeguby zużywają się, a same elementy gumowe z czasem zmieniają swoje właściwości. To wszystko powoduje, że geometria zawieszenia nie jest stała, tylko zmienia się z czasem do momentu, aż zaczyna wykraczać poza dopuszczalne tolerancje.

Podobnie rzecz się ma w przypadku napraw zawieszenia lub wymiany jego elementów. Dobrym przykładem jest tutaj kolumna McPhersona. W wielu samochodach za pomocą śrub mocujących ją do zwrotnicy można regulować kąt pochylenia koła, natomiast górne mocowanie – tak zwane łożysko kolumny jest odpowiedzialne za ustalenie kąta osi zwrotnicy oraz kąta pochylenia koła. W przypadku wymiany kolumny McPhersona konieczne jest odkręcenie śrub i ponowny montaż nowych elementów. Praktycznie niemożliwe jest złożenie zawieszenia z nowymi elementami tak, aby jego geometria wróciła do ustawień fabrycznych.