Warsztat samochodowy. Co czeka branżę serwisowania pojazdów?

Rynek warsztatowy w Europie i w Polsce

W 2022 r. do sieci serwisowych w Europie należało 75 tys. warsztatów, co w porównaniu z 2012 r. stanowi wzrost o 30%. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, liczba ta wciąż będzie rosła. Dane Wolk After Services Experts wskazują, że aktualnie na czele rynku europejskiego pod względem działalności sieci warsztatowych jest Norwegia, gdzie 88% serwisów należy do konceptów sieciowych. Z kolei ponad połowa punktów napraw zrzeszona pod jednym szyldem jest w takich krajach, jak Niemcy, Francja, Włochy czy Szwecja.