Ile rocznie przeznaczamy na eksploatację auta? Zdziwisz się!

Samochód to przedmiot, który wymaga stałego nakładu finansowego. Eksploatacja pojazdu wiąże się z regularnymi opłatami za tankowanie, naprawy czy ubezpieczenie. Co więcej, raz do roku należy zrobić przegląd i sprawdzić stan techniczny pojazdu. Z najnowszego raportu Santander Consumer Multirent „Polak w swoim aucie” wynika, że ponad połowa (59 proc.) polskich kierowców szacuje, że w skali roku wydaje na eksploatację samochodu poniżej 12 tys. złotych. Co piąty (22 proc.) uważa, że to wydatek między 12 a 15 tys. złotych, a 10 proc. od 16 do 20 tysięcy. Tylko 2 proc. twierdzi, że płaci za eksploatację powyżej 20 tysięcy.