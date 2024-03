Zawieszenie pneumatyczne a adaptacyjne. Mechanik wskazuje na ich wady i zalety

Wśród wad takiego rozwiązania, mechanicy wskazują na skomplikowaną konstrukcję, wysokie koszty napraw oraz, co najważniejsze, brak możliwości przemieszczania się samochodem w przypadku wystąpienia awarii. Dlatego tak ważne jest regularne serwisowanie zawieszenia w warsztacie samochodowym.

- Przeglądy takiego układu powinno przeprowadzać się zwłaszcza po sezonie zimowym, ze względu na dużą wilgotność powietrza, która powoduje, że przedostaje się do niego woda, co z kolei prowadzi do nieprawidłowego działania układu. Zalecana jest również weryfikacja działania kompresora. Jest to element, który dość często ulega różnym uszkodzeniom – wskazuje Dariusz Rusin, właściciel warsztatu Auto - Serwis Dariusz Rusin w Nakle Nad Notecią należącego do sieci Q Service Castrol.