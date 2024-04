Diagnostyka komputerowa auta kiedyś i dziś. Czy Chat GPT będzie naprawiał samochody?

Od przeglądów opartych na ręcznej pracy i intuicji mechaników po zaawansowane systemy sterowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania – procesy napraw w warsztatach zmieniały się na przestrzeni lat. Obecnie serwisy korzystają z najnowocześniejszych technologii, aby zapewnić usługi na jak najwyższym poziomie. Przekłada się to na przyspieszenie procesu naprawy aut oraz poprawę jakości obsługi klientów. Specjaliści sieci serwisowej Q Service Castrol wskazują na przełomowe momenty i rozwiązania, które miały największy wpływ na działalność warsztatów samochodowych.

Jeszcze nie tak dawno temu diagnostyka pojazdów opierała się przede wszystkim na wykonywaniu manualnych testów samochodu przez mechanika. Rozwiązania te często były czasochłonne i niosły ze sobą ryzyko niedokładnych pomiarów oraz błędnych diagnoz. Z biegiem czasu w branży motoryzacyjnej zaczęto stosować technologie komputerowe. Ich wprowadzenie do codziennego funkcjonowania warsztatu znacznie usprawniło proces napraw.

Diagnostyka komputerowa – przełom w działalności warsztatów

Systemy takie jak komputery pokładowe czy skanery diagnostyczne OBD (w wersji OBD - I i OBD - II) umożliwiają pracownikom warsztatów szybkie i precyzyjne identyfikowanie problemów. Dzięki dostępowi do danych z różnych czujników oraz sterowników pojazdu mogą sprawnie odczytywać błędy i poznać ich przyczyny. Dzięki temu dochodzi do szybkiej diagnozy usterek, przy mniejszym, a bardziej efektywnym nakładzie pracy. Usprawnia to działalność punktów napraw i zwiększa ich przepustowość. Z kolei właściciel samochodu otrzymuje precyzyjne informacje dotyczące stanu jego pojazdu.

- Klienci odwiedzający nasz warsztat wymagają szybkiego zdiagnozowania usterki oraz tego, że zaproponujemy im skuteczne rozwiązanie. Dzięki nowoczesnej diagnostyce i wsparciu m.in. systemu OBD udaje nam się spełnić ich oczekiwania. Warto przypomnieć, że gniazdo OBD znajduje się w każdym pojeździe wyprodukowanym po 2001 roku, co ułatwia nam pracę przy naprawach większości samochodów – przyznaje Adrian Kubaj, właściciel znajdującego się w Biskupcu warsztatu K.B.J Auto Service należącego do sieci Q Service Castrol.

Diagnostyka komputerowa pozwala również na monitorowanie pracy poszczególnych podzespołów w aucie oraz przeprowadzanie testów sprawnościowych, co prowadzi do wydłużenia żywotności samochodu oraz uniknięcia kosztownych napraw. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych warsztaty mogą oferować swoim klientom nie tylko szybszą, ale i bardziej kompleksową obsługę.

Narzędzia wspierające zarządzanie warsztatem

Właściciele oraz pracownicy punktów napraw coraz częściej korzystają ze specjalnych oprogramowań i systemów przeznaczonych do zarządzania serwisami. Umożliwiają one automatyzację różnych procesów, m.in. dostęp do katalogu historii napraw czy kart przeglądowych, możliwość wpisu do elektronicznej książki serwisowej, zarządzania magazynem części zamiennych oraz kompleksowej obsługi klienta. Pracownicy warsztatów mają również dostęp do specjalistycznych szkoleń na platformach e-learningowych, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę na temat branży warsztatowej i panujących w niej trendów.

Natomiast właścicielom pojazdów udostępniono wyszukiwarkę warsztatów Motointegrator.com. Mogą w niej zweryfikować zakres usług oferowanych w konkretnym serwisie należącym do sieci Q Service Castrol, jego cennik oraz opinię innych klientów. Platforma umożliwia również opcję umówienia naprawy swojego samochodu w dogodnym dla kierowcy terminie.

Jak wygląda przyszłość diagnostyki samochodowej?

Branża warsztatowa już teraz spogląda w przyszłość, opierając część swoich działań o rozwiązania bazujące na wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji. Mechanicy korzystają ze specjalistycznych symulatorów, na których mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz nauczyć się naprawy różnych modeli samochodów, nie uszkadzając w ten sposób rzeczywistych pojazdów.

Ewolucja branży warsztatowej na rynkach w innych krajach już trwa. Pionierem w tej dziedzinie są Niemcy, gdzie m.in. uruchomiono platformę Autowerkstatt 4.0 (Car Repair 4.0). W jej ramach niezależne warsztaty oraz mniejsze przedsiębiorstwa mają możliwość przeprowadzania kompletnej diagnostyki oraz szybszej i tańszej naprawy. Trzyletni projekt badawczy uruchomiono w 2022 r. Powstał on we współpracy z niemieckim Ministerstwem Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) oraz ośmioma innymi Partnerami, w tym dostawcami systemów diagnostycznych i pomiarowych, czy platformą napraw samochodów. Firmy te są odpowiedzialne za dostarczanie specjalistycznej wiedzy, rozwiązań i know-how do właściwego funkcjonowania projektu. Z kolei Deutsche Automobil Treuhand opracowała narzędzie do analizy szkód powypadkowych i zużycia, które w pełni funkcjonuje w oparciu o sztuczną inteligencję. Jak wskazują eksperci, zaproponowane rozwiązanie może uzupełnić wiedzę techniczną oraz usprawnić procesy w warsztatach.

