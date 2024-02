Samochody elektryczne pod lupą mechaników. Czy są mniej awaryjne od aut spalinowych?

Coraz więcej pojazdów elektrycznych pojawiających się na drogach, trafia również do serwisów samochodowych w celu napraw i regularnych przeglądów. Pojawiają się już pierwsze wnioski ekspertów o tym, jakich awarii w przypadku tych aut jest najmniej.

Najrzadsze awarie w samochodach elektrycznych

- Elementy układu hamulcowego są jednymi z najrzadziej wymienianych części w elektrykach. Głównie ze względu na to, że kierowca powinien hamować przede wszystkim silnikiem, a sam układ wykorzystywać w końcowej fazie zatrzymywania pojazdu. Dobrym rozwiązaniem jest regularny przegląd i konserwacja auta, aby minimalizować ryzyko pojawienia się nagłych problemów – stwierdza Michał Surowiński, właściciel warsztatu Q SERVICE CASTROL AUTO-BODO M.M.K Michał Surowiński w Łodzi.

Innym z elementów pojazdu elektrycznego, który rzadko ulega awarii, jest jego układ hamulcowy. Jak wskazuje ekspert sieci Q Service Castrol, ze względu na to, że jest eksploatowany w najmniejszym stopniu, generuje małą ilość niepożądanych problemów.

Czy akumulator w elektryku może się zepsuć? Ekspert wyjaśnia

Akumulator jest jednym z najważniejszych elementów samochodu elektrycznego. Nasuwa się pytanie, czy może on ulec awarii. Wszystko zależy od właściwego eksploatowania oraz dbania o pojazd. W przypadku konieczności wymiany akumulatora w elektryku, eksperci radzą, by pamiętać o zgłaszaniu oraz wykonywaniu testów w specjalistycznym warsztacie. Co więcej, nowy akumulator wymaga odpowiedniego zaprogramowania. W ten sposób kierowca uniknie sytuacji, w której jego pojazd przestanie właściwie działać po rutynowej wizycie w serwisie samochodowym.