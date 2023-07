VW Grand California. California powstaje we Wrześni

Popularność karawaningu w Polsce wybuchła wraz z pandemią 2020 roku. To wtedy nasi rodacy wręcz rzucili się w wir zakupów przyczep i wozów kempingowych. Co ciekawe i z czego możemy być dumni to fakt, że jeden z popularnych kamperów - Volkswagen Grand California produkowany jest całkowicie od podstaw w podpoznańskiej Wrześni.

Popularność karawaningu w Polsce wybuchła wraz z pandemią 2020 roku. To wtedy nasi rodacy wręcz rzucili się w wir zakupów przyczep i wozów kempingowych. Co ciekawe i z czego możemy być dumni to fakt, że jeden z popularnych kamperów - Volkswagen Grand California produkowany jest całkowicie od podstaw w podpoznańskiej Wrześni.

VW Grand California. Chcemy mieszkać "u siebie"

Pandemia spowodowała ogromne zainteresowanie karawaningiem w Polsce. Wprawdzie nie zawsze jeszcze infrastruktura dorównuje tej na Zachodzie Europy, ale są takie miejsca, gdzie nie mamy się czego wstydzić.

W ciągu ostatnich trzech lat lawinowo przybyło nam nowych i używanych przyczep i wozów kempingowych. Tak, zdecydowanie nawet na urlopie chcemy mieszkać "u siebie" i trend ten najprawdopodobniej utrzyma się przez dłuższy czas.

Co ciekawe, nawet producenci pojazdów go dostrzegli, czego przejawem może być produkcja w zakładach Volkswagena we Wrześni, bardzo udanego modelu VW Grand California.

VW Grand California. 100% produkcji w Polsce!

Popularność karawaningu w Polsce wybuchła wraz z pandemią 2020 roku. To wtedy nasi rodacy wręcz rzucili się w wir zakupów przyczep i wozów kempingowych. Co ciekawe i z czego możemy być dumni to fakt, że jeden z popularnych kamperów - Volkswagen Grand California produkowany jest całkowicie od podstaw w podpoznańskiej Wrześni. Volkswagen Volkswagen Grand California to kamper zbudowany na bazie dostawczego Volkswagena Craftera, który łącznie z zabudową jest w całości produkowany we Wrześni.

Co ciekawe, pierwsze auto zjechało z linii w 2019 roku. Od tego czasu zakład we Wrześni wyprodukował ich ponad 11 000 sztuk.

Montaż VW Grand California trwa na dwóch zmianach i jest prowadzony łącznie przez około 150 osób. Sam proces produkcyjny przebiega na dwóch liniach montażowych, składających się z 20 głównych tzw. "taktów" oraz 11 taktów podmontażowych.

Produkcja na jednym takcie trwa około 40 minut. Łączny czas potrzebny na wyprodukowanie jednej Grand Californi wraz z logistyką i odbiorem jakościowym wynosi około 60 godzin.

W ciągu jednego dnia z linii produkcyjnej zjeżdżają 22 auta, a w ciągu tygodnia ok. 110 sztuk.

VW Grand California. Jak to się robi?

Popularność karawaningu w Polsce wybuchła wraz z pandemią 2020 roku. To wtedy nasi rodacy wręcz rzucili się w wir zakupów przyczep i wozów kempingowych. Co ciekawe i z czego możemy być dumni to fakt, że jeden z popularnych kamperów - Volkswagen Grand California produkowany jest całkowicie od podstaw w podpoznańskiej Wrześni. Volkswagen Auto bazowe po odbiorze jakościowym na hali montażowej odstawiane jest na specjalne stanowisko w celu zabudowy wykuszy w aucie o długości L3 (wersja krótka). Auto w wersji dłuższej nie posiada wykuszy.

Po zakończeniu procesu schnięcia wykuszy odstawiane jest na miejsce buforowe, gdzie czeka na wjazd do specjalnej hali. Przyjeżdża tam ono z napędem lecz bez dachu.

W pierwszym kroku demontowana jest podsufitka wraz z galerią a także fotel kierowcy. Ma to na celu umożliwienie prowadznie dalszych prac przy zabudowie. Po rozłożeniu głównej wiązki elektrycznej ponownie montowany jest fotel kierowcy. Kolejny etap to montaż luków dachowych oraz samego dachu.

Następnie w specjalnie przygotowanej kabinie wycinane są miejsca na okna oraz otwory na klapę serwisową i zewnętrzne gniazdo podłączeniowe zasilania 230V.

Po wyjeździe z kabiny następuje oklejanie nadwozia czarną folią oraz montaż okien, klapy serwisowej, komina od systemu ogrzewania , gniazda 230V oraz zewnętrznego klimatyzatora dachowego.

VW Grand California. Składany jak z klocków

Popularność karawaningu w Polsce wybuchła wraz z pandemią 2020 roku. To wtedy nasi rodacy wręcz rzucili się w wir zakupów przyczep i wozów kempingowych. Co ciekawe i z czego możemy być dumni to fakt, że jeden z popularnych kamperów - Volkswagen Grand California produkowany jest całkowicie od podstaw w podpoznańskiej Wrześni. Volkswagen Na kolejnym stanowisku zdemontowane na początku podsufitka oraz galeria są ponownie montowane. Tutaj również auto uzupełniane jest o podłogę, po czym trafia do kabiny zraszania, w której sprawdzana jest szczelność całego pojazdu.

Następnie kamper wjeżdża na drugą linię montażową, gdzie instalowane są wygłuszenia, prysznic, toaleta, a także strefa wypoczynkowa wyposażona w składane łóżko. Wszystkie elementy mają modularną budowę, co ułatwia ich montaż wewnątrz pojazdu.

Na kolejnych stanowiskach auto uzupełniane jest w szafki, lodówkę, kuchnię gazową, zlewozmywak, oświetlenie LED, moskitierę oraz opcjonalnie markizę i bagażnik rowerowy.

Koniec drugiej linii to kontrola funkcji instalacji elektrycznej oraz szczelności instalacji gazowej i wodno-kanalizacyjnej.

Po zakończeniu procesu zabudowy następuje szczegółowy odbiór jakościowy całego samochodu. Tak przygotowany, kompletny model VW Grand California jest już gotowy do wyjazdu do dilera, który zamówił go dla swojego klienta. I w ten sposób rozpoczyną swoją wielką, karawaningową przygodę.

A ta może być bardzo interesująca, bowiem model Grand California trafia łącznie do 48 krajów na całym świecie. Wśród najbardziej egzotycznych rynków wymienić można: Meksyk, Nową Zelandię, Australię, Panamę czy Peru.

„Zielone światło” dla rozbudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu