Ford. Najstarsza działająca fabryka Forda obchodzi swoje 100-lecie

Zakład montażowy w Chicago to najstarsza fabryka Ford Motor Company, która działa nieprzerwanie od 1924 roku. Początkowo produkowany był tam Model T, którego konstrukcja wymagała użycia drewna z twardego klonu. Stąd pojawił się pomysł, aby zakład montażowy w Chicago został zbudowany nad rzeką Calumet – zgodnie ze strategią Henry’ego Forda, który chciał, aby wszystkie jego zakłady były zlokalizowane przy szlakach wodnych.

W momencie budowy była do druga co do wielkości fabryka Forda. Budynek główny miał długość 400 metrów i szerokość 150 metrów. Zakład posiadał własną elektrownię, a światło do hal dostarczane było w ciągu dnia przez okna o powierzchni 32 tys. metrów kwadratowych, które były umieszczone w suficie. Dach miał piłokształtną konstrukcję, co wykorzystywano do poprawy wentylacji wewnątrz budynku