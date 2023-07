Dacia Jogger. Quasi kamper dzięki nowemu pakietowi Sleep

We wnętrzu wersja Extreme posiada m.in. nowy rodzaj tekstylnej szarej tapicerki o nazwie MicroCloud, która cechuje się dużą odpornością na działanie czynników zewnętrznych i jest niezwykle łatwa do czyszczenia. Dacia Jogger Extreme została w standardzie wyposażona w system Extended Grip, który zapewnia optymalną skuteczność napędu w każdym, nawet trudnym terenie. Samochód w tej wersji posiada wiele elementów wykończeniowych w kolorze miedzianobrązowym, specjalnie stworzonym na potrzeby wersji Extreme oraz ozdobne motywy „topograficzne”.

Dacia Jogger w każdej wersji wyposażenia to również możliwość doposażenia auta w specjalne akcesoria z gamy InNature. Pakiet Sleep, pierwszy element z gamy akcesoriów InNature, jest dostępny dla wszystkich wersji wyposażeniowych 5- oraz 7-miejscowego Joggera i pozwala w ciągu kilku minut przekształcić wnętrze samochodu w sypialnię. Dodatkowo można dokupić 3-osobowy namiot Dacia, który będzie idealnym rozwiązaniem na wyjazdy z rodziną i przyjaciółmi. Namiot Dacia mocuje się do tylnej klapy, dodając w ten sposób dużą przestrzeń mieszkalną z tyłu samochodu.

Spośród akcesoriów można dobrać również rolety zaciemniające. Przy zaciągniętej rolecie bagażnika pakiet Sleep pozostaje niewidoczny i umożliwia uzyskanie niemal całkowitej ciemności. Rolety są idealnie dopasowane do wszystkich 8 okien pojazdu oraz tylnej klapy. Są łatwe w instalacji i demontażu, mocuje się je w ościeżach okiennych. Rolet można używać tylko podczas postoju.

Dacia Jogger jako jedyny model w gamie Dacii posiada w opcji możliwość dokupienia pakietu Sleep, który pozwala na nocleg na świeżym powietrzu dwóm osobom w samochodzie, a z namiotem Dacii nawet całej rodzinie czy grupie przyjaciół. Pakiet jest kompatybilny również z innymi 5- oraz 7-miejscowymi wersjami Dacii Jogger, nie tylko z wersją Extreme. Renault

Pakiet Sleep składa się z drewnianej skrzyni, dostosowanej do wymiarów bagażnika Dacii Jogger i dającej się rozłożyć w ciągu niecałych 2 minut, tworzącej duże, podwójne łóżko z materacem. W rezultacie powstaje bardzo duża przestrzeń do spania: 190 cm długości, do 130 cm szerokości i 60 cm odległości od materaca do dachu.