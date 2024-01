Karawaning. Czarne chmury zawisły nad branżą. Sprzedaż leci na łeb na szyję

-Niestety wyniki 2023 roku pokazują, że wróciliśmy do przedcovidowej „normalności” oraz, że okres boomu mamy za sobą. Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie wyniki z roku 2020 czy 2021 się powtórzyły. Trzeba przyjąć, że już właściwie nie mamy żadnych problemów z dostępnością podwozi czy też kłopotów z dostawami materiałów i podzespołów do wykonania zabudów. Pokazuje to, że niestety dla większości firm sprzedających pojazdy i przyczepy kempingowe nie był to najlepszy rok. Musimy również pamiętać, że w poprzednich latach sporo pojazdów trafiało do wypożyczalni, które teraz zapewne wstrzymały się z zakupami. Problemem są również rosnące ceny pojazdów. Dziś nowy pojazd kempingowy to wydatek kilkuset tysięcy złotych, a że trudno przyjąć taki wydatek za niezbędny, to wiele osób rezygnuje z tego typu zakupu. Nie bez znaczenia jest również, że biura turystyczne starają się oferować jak najtańsze wycieczki czy kwatery. Na pewno okres ostatnich kilku lat spowodował wzrost zainteresowania taką formą turystyki i sądzę, że jej popularność w długim okresie będzie rosła. Jednak na wyniki z lat pandemii będziemy jeszcze musieli poczekać – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego