Używana Dacia Sandero II (2012 – 2020). Poznaj jej wady i zalety

Dacia Sandero II to model dedykowany osobom szukającym oszczędnej i umiarkowanie dynamicznej jazdy. Podstawowym wyborem jest wolnossący motor 1.0 SCe, generujący moc 73 KM i moment obrotowy wynoszący 97 Nm. Pozwala to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 14,2 sekundy. Samochód osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 158 km/h, a zadeklarowane średnie spalanie to 5,2 l/100 km zgodnie z danymi producenta. Nie jest ani szybko, ani dynamicznie, ale nie można odmówić tej podstawowej Dacii tego, że jest po prostu ekonomiczna. Alternatywą dla tych, którzy pragną odrobinę więcej wigoru, jest jednostka 1.0 TCe o mocy 100 KM i momencie obrotowym 170 Nm. Ta wersja silnikowa była także dostępna z fabrycznym układem LPG. Co ciekawe, to dzięki niej auto nabiera większej dynamiki, osiągając prędkość maksymalną 182 km/h. Rozpędzenie od 0 do 100 km/h zajmuje 11,5 sekundy.