Toyota RAV4 2.5 PHEV 306 KM. Ile zużywa paliwa?

Toyota niespecjalnie potrzebowała pilnej redukcji emisji CO2, ale posiadanie w ofercie hybrydy plug-in jest nie tylko modne i rynkowo uzasadnione, ale również powala znacząco zredukować średnią emisję CO2, a to z kolei daje większe pole do popisu przy oferowaniu mocniejszych i bardziej „szkodzących” modeli tj. Supra czy GR86. Aby nie być gołosłownym, emisja CO2 wg. normy WLTP to zaledwie 22 g/km, natomiast spalanie wg. tego samego klucza to średnio… 1 l/100km. Tyle teorii i żonglowania normami oraz limitami emisji, a jak jest w rzeczywistości?

Oczywiście osiągnięcie takiego spalania, nawet po naładowaniu baterii do pełna (pojemność 18,1 kWh i zasięg do 75 km) i jeździe w idealnych warunkach i zgodnie z przepisami, jest niemożliwe do osiągnięcia. Trudno osiągnąć nawet 60 kilometrów zasięgu na napędzę elektrycznym w normalnych warunkach, więc po raz kolejny trzeba zaznaczyć, że dane techniczne dotyczące spalania i emisji nie mają pokrycia w rzeczywistości. Ale to żadna tajemnica i tyczy się to wszystkich hybryd PHEV, które świetnie sprawdzają się w określonych warunkach tj., gdy jest możliwość regularnego doładowywania baterii. A jak spisuje się Toyota RAV4 w wersji PHEV podczas normalnej eksploatacji i po rozładowaniu baterii? A co najważniejsze - jak prezentuje się spalanie?