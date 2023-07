Upał w aucie. Jak z nim walczyć? Klimatyzacja to nie wszystko

Szybkość, z jaką samochody mogą się nagrzewać, jest niepokojąca. Jeśli temperatura na zewnątrz wynosi przyjemne 24°C, a samochód stoi na słońcu, w ciągu 10 minut w środku może osiągnąć 38°C, a 30 minut później temperatura zbliży się do 50°C.

Według skandynawskich naukowców, nawet umiarkowana ekspozycja na ciepło może wpływać na poziom czujności kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. Autorzy badania odkryli, że kierowcy podróżujący w temperaturze powyżej 26°C byli o 50 proc. bardziej narażeni na przegapienie sygnalizacji świetlnej i o 22 proc. wolniej reagowali na bodźce niż kierowcy prowadzący pojazdy gdy temperatura wynosiła ponad 21°C.

- Utrzymanie akceptowalnej temperatury w samochodzie to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, a nie tylko komfortowych warunków, w których go prowadzimy. Zwłaszcza jest to istotne gdy jedziemy w długą podróż, wioząc pasażerów, za których odpowiada każdy kierujący. Większość kierowców myśląc o bezpieczeństwie na drodze, raczej nie traktuje kwestii nawodnienia organizmu jako priorytet. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności zalecana ilość dziennego spożycia wody w przypadku kobiet wynosi 2 litry, a w przypadku mężczyzn 2,5 litra. Są to jednak ilości zalecane do wypicia przy umiarkowanej temperaturze i średniej aktywności fizycznej – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.