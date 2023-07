OC pojazdu. Kiedy należy ubezpieczyć zakupione auto? Zaniedbanie może sporo kosztować

– Panuje powszechne przekonanie, że polisa OC przedłuża się automatycznie i co do zasady jest to prawda. Są jednak wyjątki i warto zdawać sobie z nich sprawę. Ubezpieczenie OC nie przedłuży się, jeśli np. pojazd zmienił właściciela, a także wtedy, gdy nie opłacimy pełnej składki do końca ważności umowy – wyjaśnia Damian Ziąber. – Oczywiście umowa OC nie przedłuży się również wtedy, gdy ją wypowiemy u dotychczasowego ubezpieczyciela.