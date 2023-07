Oświetlenie. Temperatura barwowa światła czyli jakie żarówki dla naszych potrzeb

Oświetlenie. Temperatura barwowa

Tonację, czy - jak kto woli – kolor światła fachowo nazywamy temperaturą barwową. Wyrażamy ją w Kelwinach. Popularna skala to zakres od 1800 K do 15 000 K. Dolny poziom – 1800 K to barwa świeczki lub płomienia w kominku. Jest niezwykle ciepła, nastrojowa, ale dość trudno się przy niej pracuje. 3300-4000 K to barwa biała neutralna. Jest uznawana za idealny kompromis między przyjemnym odbiorem dla wzroku a jakością oświetlenia. 5000-6500 K to już zakres barw zimnych. 10 000-15 000 K to barwa czystego niebieskiego nieba. Oczywiście są jeszcze wyższe wartości. Np. 28000-30000 K to błyskawica. Światło o takiej temperaturze barwowej jest bardzo jasne, doskonale podświetla przedmioty i umożliwia wykonywanie precyzyjnych prac. Dla lepszego zobrazowania tego całego zakresu można podać jeszcze kilka przykładów oświetlenia: 3000 K – to ciepła barwa wschodów i zachodów słońca. W zakresie 4000-4500 K pracują lampy operacyjne, a 5500-6000 K mają lampy błyskowe. W przypadku lamp operacyjnych można mówić nawet o zakresie do 5000 K ale w ich przypadku liczy się jeszcze tzw. współczynnik CRI (odwzorowania barw), który musi być powyżej 90, a to można osiągnąć tylko przy temperaturze barwowej pomiędzy 4000 a 5000 K.