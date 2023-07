Toyota Highlander. Można już zamawiać auta z roku modelowego 2024

Highlander to największy SUV Toyoty w dostępny w Polsce. Mierzące blisko pięć metrów auto jest w stanie zabrać na pokład nawet do siedmiu osób i pociągnąć przyczepę o masie do dwóch ton. Samochód ma napęd hybrydowy z silnikiem 2,5 l, który ma łączną moc 248 KM przekazywaną na wszystkie cztery koła przy pomocy inteligentnego napędu AWD-i. Highlander rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy, a średnie zużycie paliwa wg normy WLTP wynosi od 6,6 l/100 km, a emisja CO2 na poziomie 149 g/km (w cyklu mieszanym WLTP) oferuje najlepszy stosunek masy do emisji w swoim segmencie dla samochodów nieładowanych prądem z sieci.

Klienci mogą już zamawiać Toyotę Highlander z roku modelowego 2024 w specjalnej ofercie promocyjnej, w której rabaty i korzyści sięgają 23 600 tys. zł. Dostępne są trzy wersje wyposażenia -Comfort, Prestige i Executive oraz osiem lakierów nadwozia.