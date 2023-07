Fotoradary za granicą. Jaka jest ich tolerancja?

Tolerancja pomiarów

Niemiecki automobilklub ADAC podjął się analizy tolerancji zachodnich fotoradarów. I tak w Niemczech tolerancja fotoradarów stacjonarnych wynosi zaledwie 3 km/h, przy prędkości do 100 km/h. Oznacza to, że - teoretycznie - jadąc przy ograniczeniu prędkości do 100 km/h, na "sucho" ujdzie nam nasza prędkość rzeczywista wynosząca do 103 km/h. Tolerancja niemieckich fotoradarów powyżej 100 km/h, wynosi 3 procent zmierzonej prędkości.

Tolerancja pomiarów w Europie Zachodniej

Ile na prędkościomierzu?

Mimo, że prędkościomierze są już bardzo dokładne, to jednak i tu mamy do czynienia z zawyżaniem osiąganej przez nas prędkości. Widać to bardzo wyraźnie, zwłaszcza jeśli równolegle korzystamy z urządzeń, które odbierają sygnał GPS.

Zgodnie z unijną dyrektywą odchylenie wskazań nie może przekroczyć 10 proc. plus 4 km/h. Oznacza to, że maksymalnie samochód, którego prędkościomierz pokazuje 120 km/h, może faktycznie osiągnąć prędkość "zaledwie" 104 km/h. W nowych samochodach różnice między faktyczną, a mierzoną przez prędkościomierz prędkością nie są tak duże. Zazwyczaj wynoszą one kilka kilometrów na godzinę.

Pamiętajmy jednak, że prędkościomierz nigdy nie może pokazywać prędkości mniejszej niż rzeczywista.