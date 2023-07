Lexus. Model RX otrzyma nową wersję. Zobacz jaką

„Lexus RX F SPORT Design to wersja dla tych, którzy chcieliby mieć auto w sportowej stylistyce nawiązującej do topowego RX-a 500h, ale nie potrzebują aż tak mocnej hybrydy. Klienci, którzy złożą zamówienie już teraz, mogą liczyć na szybką dostawę. Samochody z pierwszej partii około 100 aut będą do odbioru u dilerów Lexusa już w październiku tego roku” – mówi Robert Mularczyk, PR Senior Manager, Toyota & Lexus Central Europe.